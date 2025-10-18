18 Ottobre 2025
Il Tre si mette a nudo nel nuovo disco “Anima nera” tra rap e cantautorato

Dopo l'uscita dell'album, il cantante torna dal vivo con il Live Tour 2025 che si chiude con due date speciali a Milano e Roma

Il Tre annuncia il nuovo disco "Anima nera"
Anima nera è il titolo del nuovo album de Il Tre, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico dal 7 novembre 2025 (qui il pre-order) L’uscita del disco è stata annunciata dall’artista attraverso un trailer pubblicato il 14 ottobre scorso sul suo profilo Instagram.

Anima nera (Warner Music Italy) esce dopo la pubblicazione dei singoli Cani randagi e Paura di me. Si tratta del terzo lavoro in studio de Il Tre; e si preannuncia come quello più personale e riflessivo. In questo nuovo progetto, l’artista si misura con se stesso e si mette completamente a nudo. Fa un viaggio introspettivo, affrontando le proprie paure, le ombre e le contraddizioni che lo abitano.

Il Tre dà vita ad un racconto di verità, senza filtri. Il disco restituisce una fotografia sincera di un ragazzo che cresce insieme alla sua musica, mostrando tutte le sue sfumature: dalla rabbia viscerale alla fragilità, alla dolcezza. Nelle canzoni di Anima nera sono presenti temi quali la dipendenza affettiva, la paura, il tradimento, la solitudine. Ed ancora, la vulnerabilità e anche il coraggio di inseguire il proprio sogno.

Il Tre torna con il disco "Anima nera"

L’artista conferma la propria capacità di raccontare emozioni autentiche e universali. Il disco segna però un’evoluzione sonora e narrativa. La scrittura si fa più cantautorale e melodica, pur mantenendo radici salde nel rap, genere che da sempre contraddistingue la musica de Il Tre. Anima Nera apre un nuovo capitolo nella carriera del cantante, che non ha paura di mostrarsi per quello che è: umano, imperfetto, vero.

Il Tre, ecco le date del Live Tour 2025

Dopo l’uscita dell’album, Il Tre torna ad esibirsi dal vivo. La prima data del tour è prevista per il 28 novembre 2025 all’Estragon di Bologna.

Il Live Tour 2025 de Il Tre prosegue il 30 novembre 2025 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, per poi fare tappa a Padova il 2 dicembre (Gran Teatro Geox), a Torino il 3 dicembre (Teatro Concordia) e a Molfetta (BA) il 5 dicembre (Eremo Club). La tournée si conclude a Milano il 16 dicembre 2025 al Fabrique; e a Roma il 18 dicembre 2025 al Palazzo dello Sport. Questi due ultimi concerti chiudono un anno di grande evoluzione personale e musicale per Il Tre; e promettono di essere un’esperienza intensa e coinvolgente per il pubblico.

