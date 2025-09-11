Il Tre, in attesa del nuovo album arriva il singolo “Paura Di Me”

Il Tre: significato del testo del nuovo singolo Paura Di Me.

In uscita venerdì 12 settembre per Warner Music Italy, Paura Di Me è il nuovo singolo de Il Tre, che continua a trasformare in musica le sue esperienze personali, condensando in questo brano – che arriva dopo la pubblicazione di Cani Randagi e la collaborazione con Fabrizio Moro in Prima Di Domani – tutto ciò che ha vissuto negli ultimi mesi e inaugurando un nuovo capitolo.

Nel giorno del suo compleanno, il 3 settembre, con un lungo post pubblicato su Instagram, in cui ha condiviso con i proprio fan alcune riflessioni sul concetto di paura, Il Tre – che il prossimo 16 dicembre si esibirà sul palco del Fabrique di Milano per poi fare tappa, il 18 dicembre, al Palazzo dello Sport di Roma – ha infatti preannunciato l’inizio di una nuova fase artistica:

“Per un po’ di tempo ho avuto paura di non riuscire ad essere mai più felice, di vivere una vita mediocre, di stare male senza via d’uscita.

Oggi ho paura di perdere le poche persone che amo. Ho paura che la gente si dimentichi di me e di quello che scrivo in quelle notti dove tutto sembra buio.

Avevo paura di diventare grande, ma è successo senza che me ne accorgessi. Avevo paura di non riuscire a guadagnare abbastanza con questa musica, ma un giorno ho visto i miei sacrifici di 10 anni rendermi ricco e non parlo di soldi.

La paura mi accompagna da quando ho scelto di vivere come volevo io e non come volevano gli altri. Se non senti la paura, forse non senti nemmeno il senso di fare qualcosa, ed io ora ho paura, ricominciamo”.

IL TRE, “PAURA DI ME”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Il brano ruota intorno al concetto di amore: quello che spaventa ma che, allo stesso tempo, riempie ogni vuoto; quello che ti fa vivere momenti bellissimi, ma ti procura anche ferite profonde.

Ed ecco che Il Tre in questo brano supera il limite tra la paura e il completo abbandono all’interno di una relazione, affrontando nuove possibilità, mancanze, scelte difficili e un amore che sa resistere e rendendo ancor più chiara la verità che si nasconde dietro ogni rischio.

Per quanto riguarda il sound, invece, Il Tre unisce sapientemente pop e rap, esprimendosi al meglio su un beat che lo riporta allo stile hip hop degli inizi.

IL TESTO

Il testo sarà disponibile a partire da venerdì 12 settembre.