Il Tre, nel nuovo singolo “Cani Randagi” un mix di nostalgia, dolore e accettazione

Disponibile in rotazione radiofonica e in tutti i digital store a partire da venerdì 11 aprile per Warner Music Italy, Cani Randagi è il nuovo singolo de Il Tre, che torna a raccontare i sogni, le fragilità e le difficoltà di un’intera generazione.

Ed ecco che – con un scrittura semplice, ma capace di arrivare dritta al cuore dell’ascoltatore – il cantautore racconta la fine di un amore in un mix di nostalgia, dolore e accettazione, scavando nel cuore dei sentimenti più complessi.

Entrando un po’ più nel dettaglio, il brano esplora il peso delle scelte fatte e il senso della perdita, ma anche la forza di andare avanti nonostante tutto, raccontando il silenzio che si insinua tra due persone che un tempo erano inseparabili, così come il rimpianto di momenti che non torneranno più e il tentativo di dare un senso all’assenza.

Per quanto riguarda il sound, invece, il brano – che spinge Il Tre fuori dalla sua comfort zone, dando vita a un’atmosfera intima – unisce il rap a sonorità pop e, grazie alla produzione avvolgente di GRND, enfatizza ogni singola sfumatura del testo, amplificando il senso di malinconia e consapevolezza che attraversa l’intera traccia.

IL TRE: DA SANREMO 2024 A “CANI RANDAGI”

Cani Randagi arriva a poche settimane dalla collaborazione con Fabrizio Moro sulle note di Prima di Domani, brano che ha unito due generazioni di cantautorato e rap.

Dando un’occhiata alla discografia del rapper romano, invece, questo nuovo singolo segue la pubblicazione di Occhi Tristi (2024) e dell’album Invisibili, certificato disco d’oro, che ha debuttato alla #1 della classifica ufficiale di vendita FIMI / GfK, accompagnato dall’esperienza al Festival di Sanremo 2024 con il brano Fragili, certificato disco di platino con oltre 29 milioni di stream solo su Spotify.