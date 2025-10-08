8 Ottobre 2025
Venerus si affida al destino nel nuovo album “Speriamo”

Il disco è anticipato dalla pubblicazione del singolo “Impossibile”, dopo i brani “Ti penso” e “Felini” feat. Marco Castello

Venerus annuncia il disco "Speriamo"
Speriamo è il titolo del nuovo album di Venerus, la cui uscita è prevista per il 7 novembre 2025. Il disco è preceduto dalla pubblicazione del singolo Impossibile, nuovo estratto dopo i brani Ti penso e Felini con Marco Castello.

Impossibile, negli store digitali dal 3 ottobre 2025, è una cartolina dal subconscio. Sotto la superficie del testo, il brano cela significati complessi. Immagini trasfigurate di un vissuto quasi onirico si intrecciano al racconto di un legame profondo e dipendente con una persona. Dal punto di vista musicale, armonia e melodia si rincorrono disegnando traiettorie inaspettate. La produzione, firmata da Filippo Cimatti, esplora atmosfere sonore inconsuete e intime.

Il brano Impossibile è stato scelto per anticipare Speriamo, preannunciandone così la natura introspettiva. L’album ha come titolo l’espressione più rappresentativa del tempo che viviamo. Basta uscire di casa e porre attenzione alle conversazioni dei passanti, ai commentatori in radio, a qualsiasi voce umana. Spesso, si usa “speriamo” esprimendo un fiducioso abbandonarsi nelle mani del destino.

Venerus annuncia il nuovo disco “Speriamo”

L’annuncio del nuovo disco di Venerus arriva al termine di una performance artistica durata 4 giorni consecutivi. Dal 29 settembre al 2 ottobre 2025, l’artista ha abitato lo spazioSERRA – progetto di arte pubblica presso la Stazione Lancetti di Milano – trasformandolo in una pagina viva su cui scrivere e cancellare i testi delle tracce di Speriamo. In questo modo, Venerus ha dato vita ad una riflessione sull’effimero e sulla fragilità anticipando il percorso emotivo e concettuale racchiuso nel disco.

Venerus annuncia il nuovo disco "Speriamo"

A conclusione della performance, l’artista ha svelato l’artwork del disco: un quadro a olio realizzato da Cleopatria. L’opera ritrae Venerus spoglio di ogni orpello, abbandonato tra le braccia di un albero all’ingresso di un bosco e con una mano intrecciata a quella di una figura nascosta dietro il tronco. Accanto a lui, c’è la sua moto. Il dipinto restituisce un’estetica classica che dialoga con i temi della speranza e della fiducia trattati nell’album.

Speriamo (Asian Fake / Emi Records / Universal Music Italia) viene rilasciato su tutte le piattaforme digitali e pubblicato nei formati fisici CD, vinile e vinile autografato.

Cerca su A.M.I.