Venerus torna con “Ti Penso”, una dedica sospesa tra dolcezza e nostalgia

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 4 aprile per Asian Fake / EMI Records, Ti penso è il nuovo singolo di Venerus, che – a distanza di quasi due anni dalla pubblicazione del suo ultimo album Il Segreto – torna con una traccia che prosegue il suo viaggio artistico: un percorso fatto di visioni, sogni lucidi, atmosfere oniriche e molto reali al tempo stesso, libertà, ricerca e sperimentazione sonora, in costante fuga da mode e convenzioni.

VENERUS PRESENTA “TI PENSO”

Ti Penso è una dedica sospesa tra dolcezza e nostalgia, dove trovano spazio immagini di vita quotidiana e ricordi indelebili, tra incontri predestinati e pensieri che non smettono mai di tornare.

Per quanto riguarda il sound, invece, Venerus sceglie sonorità e beat avvolgenti, che rimandano all’universo hip hop /R&B degli anni ’90 e ad alcuni dei suoi elementi più iconici, che vengono qui manipolati e riattualizzati con grande maestria.

“Questo brano arriva dal cuore, dai giorni e dalle notti passate per le strade di questa e centro altre città. È una dedica, come quelle che trovi quando apri un libro e inizi così un nuovo viaggio”.

Foto di copertina a cura di Silvia Violante Rouge