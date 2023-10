Venerus video intervista al WNF: ” non imparo mai a gestire il mio rapporto con le ragazze”

Tra i protagonisti musicali dell’edizione 2023 del Wired Next Fest c’è anche Venerus, musicista e produttore, che sul palco allestito al Castello Sforzesco di Milano ci presenta anche qualche pezzo del suo ultimo album “Segreto”.

“La condizione umana che più crea una sospensione è quella del segreto. Il segreto come promessa, come ricetta, come origine di una meraviglia”.

Sono queste le parole con cui lo scorso 9 giugno Venerus ha presentato il suo secondo album. Registrato in presa diretta, senza metronomo o successivi edit, questo concept album mette al centro l’elemento umano nell’epoca dell’intelligenza artificiale.

Venerus è sicuramente uno degli artisti più interessanti della scena musicale italiana contemporanea, Angelo speaker di TeenSocialRadio lo ha intervistato per noi.

GUARDA A VIDEO INTERVISTA COMPLETA A VENERUS

Venerus, a novembre parte il “’18-’23 Club Tour