New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita: Olly, Gaia, Neffa.

New Music Friday 29 agosto 2025: una settimana che segna il ritorno di due nomi simbolici della scena pop italiana, Gaia con NUDA e Neffa con Show, affiancati dal vincitore di Sanremo 2025 Olly, che dopo i sold out all’Ippodromo Snai San Siro rilancia con Questa domenica. Tra le uscite spiccano anche le atmosfere intime de I Giocattoli con Carota de Lo Stato Sociale in Chopin, il rock de Le Capre a Sonagli e le voci emergenti di Daiana Lou, Rosita Brucoli e Fenice. Curiosità anche per la collaborazione che unisce Simioli, Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana in una nuova versione di O’ Sarracino.

Scoprite tutte le uscite e la nostra selezione editoriale per restare aggiornati su tutto il meglio della settimana musicale.

