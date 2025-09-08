New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita: Damiano David, Laura Pausini & Tormento

Settimana 37 del 2025: il Radio Date di venerdì 12 settembre accende i riflettori su tre grandi protagonisti. Damiano David firma il suo nuovo singolo internazionale TALK TO ME insieme alla star sudafricana Tyla, Laura Pausini sorprende con la cover di La mia storia tra le dita e Tormento torna in pista al fianco di La Messa in Musica Vera. Non mancano le novità indie ed emergenti, dal ritorno di centomilacarie al nuovo singolo di Cristiano Cosa, per un venerdì ricco di uscite tutte da ascoltare.
