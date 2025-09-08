8 Settembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
Condividi su:
8 Settembre 2025

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita: Damiano David, Laura Pausini & Tormento

Dal ritorno di Damiano David con Tyla alla sorpresa di Laura Pausini: tutte le uscite italiane del New Music Friday 12 settembre.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday 12 settembre – singoli italiani in uscita
Condividi su:

Settimana 37 del 2025: il Radio Date di venerdì 12 settembre accende i riflettori su tre grandi protagonisti. Damiano David firma il suo nuovo singolo internazionale TALK TO ME insieme alla star sudafricana Tyla, Laura Pausini sorprende con la cover di La mia storia tra le dita e Tormento torna in pista al fianco di La Messa in Musica Vera. Non mancano le novità indie ed emergenti, dal ritorno di centomilacarie al nuovo singolo di Cristiano Cosa, per un venerdì ricco di uscite tutte da ascoltare.

📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?
Leggi le Pagelle nuovi singoli 5 settembre 2025 firmate da Alvise Salerno.

Naviga tra le uscite della settimana:

🔥 Chi sta davvero spaccando questa settimana?
Non fidarti solo degli annunci: i numeri di Spotify e YouTube dicono la verità.
👉 Scopri subito la Top 10 reale dei singoli più forti
Continua

All Music Italia

Articoli più letti

New Music Friday 5 settembre 2025, le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani 1

Pagelle nuovi singoli 5 settembre 2025: Annalisa e Mengoni da applausi, Tiziano Ferro torna molto bene e Vale Lambo...
Salmo live al Fiera Milano Live con Lebonski Park scaletta concerto 2

Salmo live a Milano con Lebonski Park: scaletta e ospiti del concerto evento al Fiera Milano Live
Sal Da Vinci live in Piazza del Plebiscito per “Stasera che sera! – Special Edition” (2025) 3

Sal Da Vinci in Piazza del Plebiscito con “Stasera che sera! – Special Edition”: il live andrà in onda prossimamente su Canale 5
TIM Music Awards 2025 all’Arena di Verona scaletta 4

TIM Music Awards 2025: tanti big della musica italiana in scaletta da Eros Ramazzotti a Laura Pausini
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 6

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Laura Pausini live al PauParty 2025 a Faenza Ave Rico 8

Laura Pausini festeggia i 30 anni del suo fan club e promette: "Da oggi partono 2 anni di musica"
Laura Pausini PauParty 2026 al Palacattani di Faenza per i 30 anni del fan club Laura4u 9

Laura Pausini festeggia i 30 anni del fan club con il PauParty 2026: scaletta, sorprese e anteprime
Nostalgia 90 annuncia il tour 2025 10

Nostalgia 90: ecco il tour che farà ballare tutta l'Italia

Cerca su A.M.I.