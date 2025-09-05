5 Settembre 2025
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
Condividi su:
5 Settembre 2025

Pagelle nuovi singoli 5 settembre 2025: Annalisa e Mengoni da applausi, Tiziano Ferro torna molto bene e Vale Lambo…

Le recensioni ai nuovi singoli italiani a cura di Alvise Salerno

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
New Music Friday 5 settembre 2025, le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani
Condividi su:

New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 5 settembre 2025, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

In questa settimana protagonisti Annalisa, Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Mille, Francesca Michielin, Big Mama, Betta Lemme e molti altri con i nuovi singoli.

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente, si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

Qui un elenco completo delle nuove uscite della settimana, cliccate in basso continua per le pagelle nuovi singoli del 5 settembre 2025.

📌 Vuoi conoscere tutte le uscite della settimana?
Scopri l’elenco completo nel nostro
Radio Date 36 – New Music Friday.
Continua

All Music Italia

Articoli più letti

TIM Music Awards 2025 all’Arena di Verona scaletta 1

TIM Music Awards 2025: tanti big della musica italiana in scaletta da Eros Ramazzotti a Laura Pausini
Sarah Toscano e Mida presentano Semplicemente al Future Hits Live 2025 Met Gala 2

Sarah Toscano presenta "Semplicemente" con Mida e spoilera sui social "Met Gala"
Olly: scaletta de "La Grande Festa" e annuncio di "Tutti A Casa" 3

Olly, "È Festa" all'Ippodromo di Milano. Poi "Tutti A Casa" allo Stadio di Genova
Tiziano Ferro Cuore Rotto, copertina del nuovo singolo 2025: testo e significato, un brano che trasforma dolore e rancore in ballo 4

Tiziano Ferro torna con "Cuore Rotto" per trasformare dolore e rancore in ballo
New Music Friday Radio Date 36 2025 – Marco Mengoni, Annalisa e Gabbani 5

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita: Tiziano Ferro, Michielin, Marco Mengoni & Annalisa
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Irama ed Elodie, Francesco Gabbani, Andrea Laszlo De Simone e Rondodasosa nella cover delle pagelle del 29 agosto 2025 7

Pagelle nuovi singoli 29 agosto 2025: Irama Elodie coppia d'assi, Gaia e Gabbani molto bene, i trapper incommentabili
Certificazioni FIMI settimana 35 del 2025 8

Certificazioni FIMI 35: Alessandra Amoroso è disco d'oro con il suo "Io non sarei". Grande successo per Bad bunny
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 10

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia

Cerca su A.M.I.