30 Dicembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
Condividi su:
30 Dicembre 2025

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento

Il singolo con 50 Cent anticipa “Tutto è possibile” e rappresenta uno dei momenti chiave del percorso di Geolier.

News di Oriana Meo
Geolier – testo e significato Phantom
Condividi su:

Geolier pubblica Phantom feat. 50 Cent, fuori il 1° gennaio 2026 per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Il brano rappresenta uno dei momenti più significativi del percorso dell’artista napoletano e si inserisce come tassello centrale nel racconto di Tutto è possibile, il suo quarto album in uscita il 16 gennaio. In questo articolo analizziamo il testo e significato Phantom Geolier, un incontro simbolico tra ambizione personale e immaginario globale.

Geolier – Testo e significato di Phantom

Phantom nasce come un brano simbolico più che narrativo. Il comunicato non si concentra sul contenuto lirico del pezzo, ma sul suo valore all’interno del percorso artistico di Geolier: l’incontro con 50 Cent rappresenta il coronamento di un sogno coltivato nel tempo e il dialogo diretto con uno dei miti che hanno contribuito a formare la sua identità musicale.

In questo senso, Phantom non è solo un singolo, ma un passaggio chiave nella costruzione di Tutto è possibile. Il brano rafforza la visione di Geolier come artista capace di muoversi su un piano internazionale, mantenendo un legame profondo con le proprie radici e con il racconto personale che attraversa l’intero progetto.

La presenza di 50 Cent definisce uno degli assi portanti del disco, in dialogo ideale con l’eredità di Pino Daniele che apre l’album. Due riferimenti lontani per linguaggio e contesto, ma uniti dal ruolo di figure fondative. Phantom diventa così la traduzione musicale di un messaggio chiaro: tutto ciò che sembrava irraggiungibile può accadere.

Geolier – Phantom – TESTO

In arrivo dopo mezzanotte.

Tutto è possibile: l’album

Tutto è possibile nasce come un racconto unitario che attraversa identità, appartenenza e ambizione. L’album include collaborazioni con Pino Daniele, Sfera Ebbasta, Anna, Kid Yugi e Anuel AA, ampliando il perimetro sonoro e narrativo del progetto. Phantom si colloca come uno dei brani chiave nel definire l’equilibrio tra dimensione personale e respiro internazionale.

Nel 2026 Geolier porterà il nuovo album e l’intera discografia sui palchi dei principali stadi italiani. Il tour Geolier Stadi 2026 si chiuderà con tre date consecutive già sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e toccherà, per la prima volta, anche Milano e Roma.

Geolier Stadi 2026: le date

  • 📍 6 giugno 2026 – Arena del Mare 42°15° – Termoli (CB) – Data zero
  • 📍 13 giugno 2026 – Stadio San Siro – Milano
  • 📍 19 giugno 2026 – Stadio Olimpico – Roma
  • 📍 23 giugno 2026 – Stadio Franco Scoglio – Messina
  • 📍 26 giugno 2026 – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli
  • 📍 27 giugno 2026 – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli
  • 📍 28 giugno 2026 – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli

Le prevendite sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Ultimo e Vasco Rossi indizi per una collaborazione nel 2026. 1

Il grande disegno di Ultimo per il 2026: tra simboli zodiacali e l'infinito
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 3

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 2 gennaio: singoli più attesi settimana 1/2026 4

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 2 gennaio 2026
Tutti gli album italiani in uscita 2026 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Composizione commemorativa per gli artisti e i professionisti della musica scomparsi nel 2025 6

L’anno del grande silenzio: tutti gli artisti e i protagonisti della musica, davanti e dietro le quinte, che ci hanno lasciato nel 2025
Capodanno Rai 2025 2026 a Catanzaro con Marco Liorni alla guida de L’anno che verrà 7

Il Capodanno 2025/2026 di Rai 1 a Catanzaro: “L’anno che verrà” punta su un cast molto sanremese
Emily in Paris 5 a Roma: canzoni italiane nella colonna sonora 8

Emily in Paris 5 a Roma: tutte le canzoni italiane nella colonna sonora (dalla playlist ufficiale Spotify)
Gianmaria Volpato gIANMARIA in un momento di intensa interpretazione live 9

Gianmaria: Il "Mostro" che abbiamo smesso di guardare negli occhi e, soprattutto, di ascoltare
I protagonisti delle classifiche FIMI 2025: Olly, Anna, Giorgia, Annalisa e Alfa. 10

Classifiche di vendita FIMI di fine anno, 2025: il dominio è di Sony Music in album e fisico. Record per Olly

Cerca su A.M.I.