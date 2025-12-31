Geolier e 50 Cent: fuori il video di Phantom girato a Miami all’Hard Rock Guitar Hotel

Il countdown per il nuovo album di Geolier, Tutto è possibile (in uscita il prossimo 16 gennaio per Atlantic/Warner Music), si arricchisce di un capitolo visivo monumentale. È online da oggi il videoclip di Phantom, il singolo che vede la collaborazione storica con la leggenda del rap americano 50 Cent.

Un ponte tra Napoli e gli Stati Uniti che non è solo una mossa di marketing, ma la realizzazione di un obiettivo personale per l’artista di Secondigliano: “È per me un sogno che si realizza, è il mio idolo. Siamo rimasti in contatto, ora è come un collega“, ha dichiarato Geolier.

geolier Il video a Miami: lusso e “Phantom” lifestyle

Diretto da Marlon Peña, il video è stato girato in una delle location più iconiche della Florida: l’Hard Rock Guitar Hotel di Miami. Le immagini sottolineano l’estetica internazionale del pezzo, prodotto da Mega Sky Group LLC in collaborazione con la Golden Boys dei fratelli Emanuele e Gaetano Palumbo e lo storico manager Enzo Chiummariello.

Potete vedere il video qui sotto:

phantom, il brano

Se il feat internazionale attira l’attenzione, il “motore” del brano parla la lingua del successo nostrano. La produzione di Phantom porta infatti la firma di Jacopo Lazzarini, meglio noto come Lazza, insieme a Low Kidd. Un binomio che garantisce un sound cupo, potente e perfetto per far dialogare il flow di Emanuele Palumbo con le barre leggendarie di Curtis Jackson III.

Il brano è stato scritto a quattro mani dai due protagonisti.

Per scoprire ogni dettaglio sul peso delle parole di questa collaborazione, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato. Leggi qui testo e significato di Phantom di Geolier feat. 50 Cent.