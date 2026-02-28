28 Febbraio 2026
di
Davide Misiano
Testo&Contesto
Condividi su:
28 Febbraio 2026

Sanremo 2026. Premio Testo&ConTesto. I testi migliori (e i peggiori) del Festival di Sanremo 2026

Il nostro Prof di latino, Davide Misiano, ritorna con la sua rubrica e premia per noi i testi del Festival di Sanremo 2026.

Testo&Contesto di Davide Misiano
Analisi dei testi di Sanremo 2026 - Premio Testo&ConTESTO
Condividi su:

Sanremo 2026 l’analisi dei testi delle canzoni. Ritorna il PREMIO TESTO&ConTESTO assegnato ogni anno dal Prof di latino, Davide Misiano, ai tre brani migliori e ai tre peggiori del Festival di Sanremo 2026 in fatto di scrittura dei testi. A lui la parola.

Cari lettori di All Music Italia, ho deciso di riaffacciarmi su questa testata proprio in occasione del Festival di Sanremo. Negli anni mi sono occupato dell’analisi dei testi della canzone pop, convinto che essa sia, nelle sue variegate espressioni, rivelatrice delle dinamiche con cui si evolve il linguaggio poetico e non.

È vero, di poetico c’è ben poco nella proposta artistica di questa settantaseiesima edizione. Ma anche l’osservazione di una deriva può aiutarci a comprendere cosa sia cambiato in noi e nel nostro modo di rappresentare il mondo.

Anche quando il Festival disturba, sollecitando in noi reazioni più o meno veementi, ci costringe a valutare di cosa siamo capaci o incapaci. Una sorta di ‘festino bilaterale’: ci lamentiamo, come Elettra, di quei rumori che non ci fanno dormire; il giorno dopo li accusiamo di averci resi ‘stonati’, quando invece, come Elettra, siamo geneticamente stonati.

Quindi, se dovessi muovermi tra acide esegesi e soggettive elucubrazioni, siate bonari e lasciatemi divertire. In fondo, “Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo / eternamente sarei condannato a una folle bugia”, scrivono i nostri poeti decadenti (o decaduti) LDA e AKA 7EVEN, frase che non significa niente ma che voglio rubare in mia difesa. Se l’avete perdonata a loro, siete costretti ad accettarla anche da me.

Tra serio e faceto, assegnerò il premio della nostra rubrica ai tre testi più interessanti (Premio Testo) e ai tre testi più disarmanti e contestabili di questa edizione (Premio Con-Testo).

Premetto, tuttavia, che quest’anno si registra una medietà sonnolenta: non quel ‘giusto mezzo’ così amato dagli antichi, ma quella mediocrità negligente, che non rischia, replica schemi già noti per assicurarsi un ascolto, induce l’anima al torpore. La stessa medietà che abbiamo riscontrato nella conduzione: niente di brutto, niente di bello. Niente di niente.

Clicca in basso su CONTINUA per scoprire il meglio e il peggio di questo Festival, partendo dalle frasi.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Eddie Brock, nome d'arte di Edoardo Iaschi, cantautore romano in gara a Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi 1

Eddie Brock a Sanremo 2026: chi è, perché si chiama così e il legame con Venom e Marvel
Scaletta terza serata Sanremo 2026 con 15 Big e finale Giovani 2

Scaletta terza serata Sanremo 2026: ordine di uscita dei cantanti, ospiti e finale delle Nuove Proposte
Classifica EarOne Sanremo 2026 brani più trasmessi in radio 3

Sanremo 2026, i brani più trasmessi in radio: Ditonellapiaga in testa, la classifica EarOne aggiornata
Classifica Spotify Sanremo 2026 nella Top 200 Italia 4

Classifica Spotify Sanremo 2026: tutti e 30 i brani nella Top 200 Italia
Serena Brancale, Sal Da Vinci e Malika Ayane nella terza serata di Sanremo 2026 5

Pagelle Sanremo 2026, terza serata: Serena Brancale da 9, Sal Da Vinci decolla. I voti di All Music Italia
A che ora cantano i Big quarta serata Sanremo 2026 6

A che ora cantano i Big nella quarta serata di Sanremo 2026
Raf, al secolo Raffaele Riefoli, sul palco del Festival di Sanremo 2026 7

Raf a Sanremo 2026: 66 anni, 5 Festival e una carriera che non invecchia (proprio come lui)
Levante, LDA e Aka 7even, Angelica Bove e Nicolò Filippucci nella seconda serata di Sanremo 2026 8

Pagelle Sanremo 2026, seconda serata: Levante e Ditonellapiaga le migliori, i voti di All Music Italia
Classifica lettori Sanremo 2026 con Arisa prima 9

Sanremo 2026, la classifica dei lettori di All Music Italia: Arisa in testa, male Luchè
Scaletta quarta serata Sanremo 2026 Serata delle Cover 10

Scaletta quarta serata Sanremo 2026: ordine di uscita e duetti Cover del 27 febbraio

Cerca su A.M.I.