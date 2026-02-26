26 Febbraio 2026
Scaletta terza serata Sanremo 2026: cantanti, ospiti e la sfida delle Nuove Proposte

Giovedì 26 febbraio in gara gli altri 15 Campioni e la finale di Sanremo Giovani con voto di Televoto e Giuria delle Radio.

Scaletta terza serata Sanremo 2026 con 15 Big e finale Giovani
Stasera, giovedì 26 febbraio 2026, va in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2026, in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 20:40 e in streaming gratuito su RaiPlay. Dopo le prime due serate, il palco dell’Ariston accoglie altri 15 Big in gara e la finale delle Nuove Proposte.

La conduzione è affidata a Carlo Conti con Laura Pausini, affiancati dai co-conduttori della serata. Di seguito tutto quello che sappiamo sulla scaletta della terza serata.

Sanremo 2026: i momenti chiave della terza serata

  • Gara Big: si esibiscono 15 Campioni.
  • Finale Sanremo Giovani: sfida diretta tra Angelica Bove con Mattone e Nicolò Filippucci con Laguna, con proclamazione del vincitore.
  • Collegamenti esterni: tutte le sere sono previsti collegamenti in diretta con la Costa Toscana e con Max Pezzali.

Chi conduce la terza serata di Sanremo 2026

Alla guida della serata ci sono Carlo Conti e Laura Pausini. Ad affiancarli come co-conduttori:

  • Irina Shayk
  • Ubaldo Pantani

La finale delle Nuove Proposte sarà condotta da Gianluca Gazzoli.

La scaletta della terza serata: i 15 Big in gara (ordine alfabetico)

  1. ArisaMagica favola
  2. Eddie BrockAvvoltoi
  3. Francesco RengaIl meglio di me
  4. Leo GassmannNaturale
  5. LuchèLabirinto
  6. Malika AyaneAnimali notturni
  7. Mara SatteiLe cose che non sai di me
  8. Maria Antonietta e ColombreLa felicità e basta
  9. Michele BraviPrima o poi
  10. RafOra e per sempre
  11. Sal Da VinciPer sempre sì
  12. Samurai JayOssessione
  13. SayfTu mi piaci tanto
  14. Serena BrancaleQui con me
  15. Tredici PietroUomo che cade

Terza serata – giovedì 26 febbraio: sul palco si esibiscono gli altri 15 Campioni in gara. Le performance saranno votate dal Televoto e dalla Giuria delle Radio.

Le Nuove Proposte: la finale di Sanremo Giovani

Nella terza serata si assegna il titolo della categoria Giovani. A contendersi la vittoria saranno:

  • Angelica BoveMattone
  • Nicolò FilippucciLaguna

Al termine delle due esibizioni verrà proclamato il vincitore di Sanremo Giovani 2026.

Gli ospiti della terza serata

Tra gli ospiti annunciati della terza serata:

  • Eros Ramazzotti e Alicia Keys
  • Virginia Raffaele
  • Fabio De Luigi

Ulteriori dettagli sulla scaletta ufficiale e sull’ordine di uscita definitivo saranno integrati non appena comunicati dalla Rai.

Foto di copertina: Virginia Bettoja

Cerca su A.M.I.