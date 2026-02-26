Scaletta terza serata Sanremo 2026: cantanti, ospiti e la sfida delle Nuove Proposte

Stasera, giovedì 26 febbraio 2026, va in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2026, in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 20:40 e in streaming gratuito su RaiPlay. Dopo le prime due serate, il palco dell’Ariston accoglie altri 15 Big in gara e la finale delle Nuove Proposte.
La conduzione è affidata a Carlo Conti con Laura Pausini, affiancati dai co-conduttori della serata. Di seguito tutto quello che sappiamo sulla scaletta della terza serata.
Sanremo 2026: i momenti chiave della terza serata
- Gara Big: si esibiscono 15 Campioni.
- Finale Sanremo Giovani: sfida diretta tra Angelica Bove con Mattone e Nicolò Filippucci con Laguna, con proclamazione del vincitore.
- Collegamenti esterni: tutte le sere sono previsti collegamenti in diretta con la Costa Toscana e con Max Pezzali.
Chi conduce la terza serata di Sanremo 2026
Alla guida della serata ci sono Carlo Conti e Laura Pausini. Ad affiancarli come co-conduttori:
- Irina Shayk
- Ubaldo Pantani
La finale delle Nuove Proposte sarà condotta da Gianluca Gazzoli.
La scaletta della terza serata: i 15 Big in gara (ordine alfabetico)
- Arisa – Magica favola
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Leo Gassmann – Naturale
- Luchè – Labirinto
- Malika Ayane – Animali notturni
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
- Michele Bravi – Prima o poi
- Raf – Ora e per sempre
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Samurai Jay – Ossessione
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale – Qui con me
- Tredici Pietro – Uomo che cade
Terza serata – giovedì 26 febbraio: sul palco si esibiscono gli altri 15 Campioni in gara. Le performance saranno votate dal Televoto e dalla Giuria delle Radio.
Le Nuove Proposte: la finale di Sanremo Giovani
Nella terza serata si assegna il titolo della categoria Giovani. A contendersi la vittoria saranno:
- Angelica Bove – Mattone
- Nicolò Filippucci – Laguna
Al termine delle due esibizioni verrà proclamato il vincitore di Sanremo Giovani 2026.
Gli ospiti della terza serata
Tra gli ospiti annunciati della terza serata:
- Eros Ramazzotti e Alicia Keys
- Virginia Raffaele
- Fabio De Luigi
Ulteriori dettagli sulla scaletta ufficiale e sull’ordine di uscita definitivo saranno integrati non appena comunicati dalla Rai.
Foto di copertina: Virginia Bettoja