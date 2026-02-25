25 Febbraio 2026
di
All Music Italia
Festival di Sanremo
25 Febbraio 2026

Sanremo 2026, seconda serata: scaletta, ospiti olimpici e Nuove Proposte del 25 febbraio

Stasera 15 dei 30 Big tornano sul palco dell'Ariston.

Festival di Sanremo di All Music Italia
Laura Pausini sul palco dell'Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Ph Virginia Bettoja
Stasera, mercoledì 25 febbraio 2026, va in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 20:40 e in streaming gratuito su RaiPlay. La chiusura è prevista intorno all’1:10 di notte.

Dopo la prima serata che ha visto tutti e 30 i Big esibirsi per la prima volta, stasera saliranno sul palco dell’Ariston 15 dei 30 artisti in gara. I nomi e l’ordine di uscita ufficiale saranno comunicati da Carlo Conti nella conferenza stampa di questa mattina e aggiornati in questa pagina non appena disponibili.

Chi conduce la seconda serata di Sanremo 2026

Alla guida della serata ci sono, come sempre, Carlo Conti e Laura Pausini. Ad affiancarli in qualità di co-conduttori ci saranno:

  • Achille Lauro – artista e performer, già protagonista di edizioni memorabili del Festival
  • Pilar Fogliati – attrice tra le più apprezzate del cinema e della serialità italiana
  • Lillo – attore e comico, noto al grande pubblico anche per LOL – Chi ride è fuori

La scaletta della seconda serata: i 15 Big in gara

In aggiornamento. I nomi dei 15 Big e l’ordine di uscita ufficiale saranno inseriti qui dopo la conferenza stampa di questa mattina.

Le Nuove Proposte: le sfide della seconda serata

Nella seconda serata si svolge la prima sfida diretta tra le Nuove Proposte. Le quattro canzoni in gara sono suddivise in due coppie che si sfidano in serate diverse: una coppia stasera, l’altra giovedì 26 febbraio. I due vincitori accederanno alla terza serata.

Gli accoppiamenti ufficiali sono:

In aggiornamento. Quale delle due sfide andrà in scena stasera sarà comunicato nella conferenza stampa di questa mattina.

La gara delle Nuove Proposte è condotta da Gianluca Gazzoli, già al timone di Sanremo Giovani.

Gli ospiti della seconda serata

Sul palco dell’Ariston salgono i campioni delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tra i presenti Arianna Fontana, la pattinatrice di short track più decorata della storia olimpica italiana, che proprio a Milano Cortina ha conquistato un argento nei 500 metri e un oro nella staffetta mista, portando il suo totale a 14 medaglie olimpiche. Con lei anche Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica nello speed skating con due ori vinti a Milano Cortina nei 3000 e 5000 metri, e Lisa Vittozzi, medaglia d’oro nel biathlon 10km.

Spazio anche ai campioni paralimpici, le cui gare si svolgeranno dal 6 al 15 marzo: presenti Giacomo Bertagnolli con la sua guida Andrea Ravelli, coppia d’oro nello sci alpino paralimpico, e Giuliana Turra per il curling in carrozzina.

Presente anche il coro della delegazione de La Spezia dell’Anffas, l’associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo.

In collegamento dal palco di Piazza Colombo a Sanremo si esibirà Bresh, tra le voci più riconoscibili della scena rap e urban italiana degli ultimi anni, reduce da un 2024 che lo ha consacrato definitivamente al grande pubblico.

Come funziona il voto della seconda serata

Per i Big: le canzoni vengono votate da due giurie:

  • Televoto del pubblico: 50%
  • Giuria delle Radio: 50%

Al termine della serata vengono annunciate le prime cinque posizioni in classifica, senza specificarne l’ordine. La media con i voti della prima serata determinerà la classifica generale provvisoria.

Per le Nuove Proposte: il voto è ripartito tra tre giurie:

  • Televoto del pubblico: 34%
  • Giuria della Sala Stampa, Tv e Web: 33%
  • Giuria delle Radio: 33%

Articolo in aggiornamento. I nomi dei 15 Big e l’ordine di uscita ufficiale saranno inseriti dopo la conferenza stampa di questa mattina.

All Music Italia

Cerca su A.M.I.