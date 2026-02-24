Sanremo 2026, la cronaca della prima serata in diretta: la classifica, gli ospiti e i momenti clou

Inizia la prima serata di Sanremo 2026. Da questo momento, All Music Italia seguirà in diretta tutta la puntata, aggiornando questo articolo con la cronaca delle esibizioni, i momenti salienti, gli interventi degli ospiti e, a fine serata, la prima classifica parziale. Ricarica la pagina per non perdere nessun aggiornamento.

Sanremo 2026: La cronaca della prima serata (in aggiornamento)

La serata si apre con la voce di Pippo Baudo che dà ufficialmente il via all’edizione 76 del Festival di Sanremo e dopo l’ingresso sul palco di Carlo Conti il pubblico in sala urla “Pippo Pippo” e Conti ricorda che il Festival di quest’anno è dedicato proprio a lui e saluta i figli Tiziana e Alessandro in platea.

Dopo l’esibizione di Olly, Carlo Conti cede la scena ad un video in cui Pippo Baudo presenta Laura Pausini, co-conduttrice di questa edizione che emozionatissima fa l’ingresso sul palco dell’Ariston.

Si apre, quindi, la gara con Ditonellapiaga che canta Che fastidio! segue Michele Bravi con Prima o poi ,

Gli ospiti

Olly è il primo ospite di questa edizione e canta Balorda nostalgia con la quale ha vinto il Festival 2025.

La classifica parziale della prima serata (appena disponibile)