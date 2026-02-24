24 Febbraio 2026
di
Alessandro Genovese
News
Festival di Sanremo
24 Febbraio 2026

Sanremo 2026, la cronaca della prima serata in diretta: la classifica, gli ospiti e i momenti clou

Cronaca in tempo reale della prima serata del Festival: esibizioni, ospiti, classifica parziale.

Festival di Sanremo di Alessandro Genovese
Carlo Conti sul palco dell'Ariston durante la prima serata di Sanremo 2026
Inizia la prima serata di Sanremo 2026. Da questo momento, All Music Italia seguirà in diretta tutta la puntata, aggiornando questo articolo con la cronaca delle esibizioni, i momenti salienti, gli interventi degli ospiti e, a fine serata, la prima classifica parziale. Ricarica la pagina per non perdere nessun aggiornamento.

Sanremo 2026: La cronaca della prima serata (in aggiornamento)

La serata si apre con la voce di Pippo Baudo che dà ufficialmente il via all’edizione 76 del Festival di Sanremo e dopo l’ingresso sul palco di Carlo Conti il pubblico in sala urla “Pippo Pippo” e Conti ricorda che il Festival di quest’anno è dedicato proprio a lui e saluta i figli Tiziana e Alessandro in platea.

Dopo l’esibizione di Olly, Carlo Conti cede la scena ad un video in cui Pippo Baudo presenta Laura Pausini, co-conduttrice di questa edizione che emozionatissima fa l’ingresso sul palco dell’Ariston.

Si apre, quindi, la gara con Ditonellapiaga che canta Che fastidio! segue Michele Bravi con Prima o poi ,

 

Gli ospiti

Olly è il primo ospite di questa edizione e canta Balorda nostalgia con la quale ha vinto il Festival 2025.

 

La classifica parziale della prima serata (appena disponibile)

 

All Music Italia

