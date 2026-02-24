Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: i voti di All Music Italia a tutti i 30 cantanti in gara

Le pagelle di Sanremo 2026 di All Music Italia: i voti e i giudizi di Alvise Salerno a tutti e 30 i cantanti in gara dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2026.

Sul palco dell’Ariston si sono esibiti tutti i Big, valutati pe rla prima serata solo dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Di seguito trovate il nostro giudizio canzone per canzone, con il voto live e, a seguire, il voto che avevamo assegnato al brano in occasione del preascolto “one-shot” riservato alla stampa dello scorso gennaio.

Sono finite le esibizioni della prima serata del Festival di Sanremo 2026. Tutti e 30 i Big si sono presentati per la prima volta sul palco dell'Ariston con i brani in gara, davanti alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web che ha espresso le prime preferenze della settimana. Di seguito trovate le pagelle di Alvise Salerno per All Music Italia, canzone per canzone, con il giudizio dopo l'ascolto live. Per ogni brano abbiamo indicato anche il voto che avevamo assegnato a gennaio, in occasione del preascolto riservato alla stampa.

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Ditonellapiaga conferma tutte le premesse costruite durante i preascolti di fine gennaio: la canzone che fa più ballare e coinvolge è la sua. Una hit da classifiche che ha tutte le potenzialità per fare bene dopo il Festival, così come ha fatto benissimo lei sul palco. Bella anche la contrapposizione scenica tra lei, ferma, e la coreografia molto movimentata. Tutto giusto, nulla fuori posto. Voto: ★★★★★★★★ 8

Il nostro voto al preascolto di gennaio: 6½.

Michele Bravi – Prima o poi

Michele Bravi elegantissimo con una canzone alla Michele Bravi che lui sente tantissimo, si vede e si sente. L’emozione del ritorno in gara è palpabile ma non intacca l’esibizione: non ha sbagliato neanche una nota e ha preso perfettamente gli acuti nella seconda parte, cosa tutt’altro che scontata in quel punto. Questa canzone e questa esibizione confermano le impressioni della vigilia: bella ballad, solito Michele Bravi che può piacere ma può anche rischiare di passare un po’ inosservato nel calderone dei 30 brani. Voto: ★★★★★★½ 6½

Il nostro voto al preascolto di gennaio: 7.

Sayf – Tu mi piaci tanto

Il nostro voto al preascolto di gennaio: 7.

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Mara Sattei è vocalmente una spada: bravissima sul sostegno, sugli acuti, sui bassi, ha un controllo tecnico invidiabile e lo ha dimostrato ancora una volta. Il brano è una ballad che ha scritto lei, in cui mette tutta se stessa, e si sente e si vede. Occhi rossi dall’emozione, anche nel suo caso non ha lasciato che questo sentimento prendesse il sopravvento. Esibizione tutto sommato buona ma nulla di memorabile: resterà la pulizia della voce, ma forse la canzone non colpisce quanto il vestito o le capacità tecniche. Voto: ★★★★★★ 6

Il nostro voto al preascolto di gennaio: 6½.