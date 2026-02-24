24 Febbraio 2026
Scaletta Sanremo 2026, prima serata: cantanti, ospiti, orario e favoriti

Orario, conduttori, ospiti e l'elenco completo dei 30 artisti in gara.

Carlo Conti e Laura Pausini, conduttori del Festival di Sanremo 2026
Stasera, martedì 24 febbraio 2026, inizia il Festival di Sanremo 2026. Ecco la scaletta completa della prima serata con l’ordine di uscita dei cantanti, gli ospiti e tutto quello che c’è da sapere: a che ora inizia, dove vederlo e i favoriti. Sul palco dell’Ariston tutti e 30 i Big in gara, con Tiziano Ferro super ospite e la conduzione di Carlo Conti e Laura Pausini.

A che ora inizia Sanremo 2026 e dove vederlo

Il Festival di Sanremo 2026 inizia stasera alle ore 20:40 su Rai 1, subito dopo il PrimaFestival. La chiusura della prima serata è prevista intorno all’1:20 di notte. Per chi vuole seguire la diretta in streaming, è disponibile gratuitamente su RaiPlay, accessibile da computer, smartphone, tablet e smart tv.

Chi conduce e gli ospiti della prima serata

Al timone del Festival ci sono Carlo Conti e Laura Pausini, alla sua prima esperienza come co-conduttrice della kermesse. Ad affiancarli nella prima serata ci sarà Can Yaman, l’attore turco diventato uno dei volti più noti della televisione italiana grazie alle serie trasmesse da Mediaset.

Il super ospite musicale dell’Ariston è Tiziano Ferro, che torna sul palco per celebrare i 25 anni di carriera, iniziata nel 2001 con Xdono e l’album Rosso Relativo. Il Festival si espande anche fuori dall’Ariston: dalla nave da crociera Costa Smeralda, Max Pezzali sarà protagonista ogni sera con uno show diverso in attesa del suo tour (vedi qui). Nella prima serata sarà accompagnato da Olly, vincitore del Festival 2025.

Come funziona la prima serata: il regolamento

Nella prima serata si esibiscono tutti e 30 i cantanti Big, ognuno per la prima volta con il proprio brano in gara. Le esibizioni vengono valutate esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine della puntata, il pubblico scoprirà le cinque canzoni più apprezzate dalla giuria, senza conoscere l’ordine di piazzamento. La classifica provvisoria si costruirà sera dopo sera, senza azzeramenti.

Scaletta prima serata Sanremo 2026: i 30 cantanti in gara

Di seguito l’elenco completo dei 30 artisti in gara con i rispettivi brani. L’ordine di uscita ufficiale verrà comunicato nel pomeriggio: l’articolo sarà aggiornato non appena disponibile.

  1. Arisa con Magica favola
  2. Bambole di Pezza con Resta con me
  3. Chiello con Ti penso sempre
  4. Dargen D’Amico con AI AI
  5. Ditonellapiaga con Che fastidio!
  6. Eddie Brock con Avvoltoi
  7. Elettra Lamborghini con Voilà
  8. Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare
  9. Ermal Meta con Stella stellina
  10. Fedez & Marco Masini con Male necessario
  11. Francesco Renga con Il meglio di me
  12. Fulminacci con Stupida sfortuna
  13. J-Ax con Italia Starter Pack
  14. LDA & Aka7even con Poesie clandestine
  15. Leo Gassmann con Naturale
  16. Levante con Sei tu
  17. Luchè con Labirinto
  18. Malika Ayane con Animali notturni
  19. Mara Sattei con Le cose che non sai di me
  20. Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta
  21. Michele Bravi con Prima o poi
  22. Nayt con Prima che
  23. Patty Pravo con Opera
  24. Raf con Ora e per sempre
  25. Sal Da Vinci con Per sempre sì
  26. Samurai Jay con Ossessione
  27. Sayf con Tu mi piaci tanto
  28. Serena Brancale con Qui con me
  29. Tommaso Paradiso con I romantici
  30. Tredici Pietro con Uomo che cade

I favoriti di Sanremo 2026

Tra i nomi più attesi della prima serata, Serena Brancale è tra le artiste più cercate in queste ore e figura tra le favorite secondo diversi pronostici (qui le quote dei bookmaker). Occhi puntati anche su Ditonellapiaga, Tommaso Paradiso e Fedez, in gara in coppia con Marco Masini.

