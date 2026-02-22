22 Febbraio 2026
Cosa è successo ad Amici 25 nella puntata del 22 febbraio: giudici e ospiti

Resoconto, voti e giudizi della ventesima puntata, tra conferme, delusioni e l'assegnazione di una nuova maglia del Serale

Amici 25: gli ospiti, i giudici, gli allievi al Serale e le pagelle della puntata del 22 febbraio.

La corsa al Serale è ormai entrata nel vivo, con i cantanti e i ballerini sempre più agguerriti, che continuano a giocarsi il tutto per tutto, nella speranza di poter presto indossare la tanto ambita maglia “d’oro”.

AMICI, 22 FEBBRAIO: GIUDICI, OSPITI ED ESIBIZIONI

A differenza delle scorse settimane, però, questa domenica tutte le esibizioni degli allievi della scuola vengono valutate da cinque “giudici popolari“, scelti da Maria De Filippi – con l’aiuto di Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini – tra le persone presenti in studio.

A supportarli Fiorella Mannoia ed Eleonora Abbagnato.

Ma non è tutto! Per questa ventesima puntata del Pomeridiano la De Filippi ha infatti voluto in studio anche Briga, che ha presentato il nuovo singolo Sognatori, dedicato alla compagna in dolce attesa.

Eleonora Abbagnato e Fiorella Mannoia ad Amici 25

LE ESIBIZIONI DEL 22 FEBBRAIO GIUDICATE DAL PUBBLICO

Qui, di seguito, riportiamo tutte le esibizioni della gara di canto e della gara di ballo:

CANTO

  • Elena – The Fade Out Line di Phoebe Killdeer and The Short Straws
  • Riccardo – Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani
  • Angie – Back To Black di Amy Winehouse
  • Valentina – Rather Be di Clean Bandit
  • Gard – Karma dei The Kolors
  • Lorenzo – Per Tutta La Vita di Noemi

BALLO

  • Antonio – Blurred Lines feat Pharrell Williams di Robin Thicke
  • Simone – Hold Back The River di James Bay
  • Nicola – Requiem For A Dream di derani
  • Giulia – Buttalo Via di Mina

AMICI, 22 FEBBRAIO: LE CLASSIFICHE DELLA PUNTATA CON OSPITE BRIGA

Qui, di seguito, riportiamo le due classifiche generate dai voti assegnati ai singoli cantanti e ballerini dai ragazzi del pubblico scelti da Maria De Filippi come “giudici per un giorno“.

CLASSIFICA DI CANTO 

  1. Lorenzo
  2. Angie
  3. Riccardo
  4. Valentina
  5. Gard
  6. Elena

CLASSIFICA DI BALLO

  1. Nicola
  2. Simone
  3. Antonio
  4. Giulia

