Cosa è successo ad Amici 25 nella puntata del 22 febbraio: giudici e ospiti

Amici 25: gli ospiti, i giudici, gli allievi al Serale e le pagelle della puntata del 22 febbraio.

La corsa al Serale è ormai entrata nel vivo, con i cantanti e i ballerini sempre più agguerriti, che continuano a giocarsi il tutto per tutto, nella speranza di poter presto indossare la tanto ambita maglia “d’oro”.

AMICI, 22 FEBBRAIO: GIUDICI, OSPITI ED ESIBIZIONI

A differenza delle scorse settimane, però, questa domenica tutte le esibizioni degli allievi della scuola vengono valutate da cinque “giudici popolari“, scelti da Maria De Filippi – con l’aiuto di Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini – tra le persone presenti in studio.

A supportarli Fiorella Mannoia ed Eleonora Abbagnato.

Ma non è tutto! Per questa ventesima puntata del Pomeridiano la De Filippi ha infatti voluto in studio anche Briga, che ha presentato il nuovo singolo Sognatori, dedicato alla compagna in dolce attesa.

LE ESIBIZIONI DEL 22 FEBBRAIO GIUDICATE DAL PUBBLICO

Qui, di seguito, riportiamo tutte le esibizioni della gara di canto e della gara di ballo:

CANTO

Elena – The Fade Out Line di Phoebe Killdeer and The Short Straws

– The Fade Out Line di Riccardo – Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani

– Destinazione Paradiso di Angie – Back To Black di Amy Winehouse

– Back To Black di Valentina – Rather Be di Clean Bandit

– Rather Be di Gard – Karma dei The Kolors

– Karma dei Lorenzo – Per Tutta La Vita di Noemi

BALLO

Antonio – Blurred Lines feat Pharrell Williams di Robin Thicke

– Blurred Lines feat Pharrell Williams di Simone – Hold Back The River di James Bay

– Hold Back The River di Nicola – Requiem For A Dream di derani

– Requiem For A Dream di Giulia – Buttalo Via di Mina

AMICI, 22 FEBBRAIO: LE CLASSIFICHE DELLA PUNTATA CON OSPITE BRIGA

Qui, di seguito, riportiamo le due classifiche generate dai voti assegnati ai singoli cantanti e ballerini dai ragazzi del pubblico scelti da Maria De Filippi come “giudici per un giorno“.

CLASSIFICA DI CANTO

Lorenzo Angie Riccardo Valentina Gard Elena

CLASSIFICA DI BALLO

Nicola Simone Antonio Giulia

Clicca in basso su “continua” per leggere le pagelle della puntata del 22 febbraio e scoprire chi accederà al Serale di Amici 25!