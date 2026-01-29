Briga videointervista, “Siamo stati sognatori perché ci abbiamo creduto. A mia figlia dirò…”

Videointervista a Briga che torna alla musica con un nuovo singolo, Sognatori, che è una canzone dedicata alla compagna Arianna con cui ha condiviso anni di vita, esperienze, gioie, dolori, qualsiasi aspetto della quotidianità.

Un singolo che anticipa un anno pieno di cose, la più importante delle quali sarà senza dubbio la nascita della loro primogenita ad aprile ma che, sul fronte lavorativo, sarà altrettanto pieno di cose da fare e da portare avanti.

Ai nostri microfoni Briga ha raccontato molte cose di questa sua, loro vita frenetica e intensa ma tutto il dialogo è partito dalla fine, cioè proprio da Sognatori. Cosa si vuole trasmettere con questo brano?

“Il pezzo inizia con un racconto autobiografico perché la prima strofa è ambientata a Roma, con Ari a via del Corso. Dopo aver fatto shopping con lei da H&M, tornando verso la macchina ci fermiamo davanti le vetrine di Fendi.

Arianna non entra in questi negozi di alta moda ma si è fermata a guardare una camicia mentre io ho notato che guardavo noi due nel riflesso delle vetrine di Fendi con le buste di H&M e questo paradosso mi ha colpito molto, mi è piaciuto e ho deciso di iniziare così la canzone.

Si prosegue a Londra e ho scritto la seconda strofa in un momento delicato e di incertezza dopo avere dichiarato di avere avuto qualche piccolo intoppo nel concepimento di quella che sarà la nostra bambina.

Sognatori perché non abbiamo mai smesso di credere nei nostri sogni e quelli che sono i nostri desideri di realizzazione“