30 Settembre 2025
di
All Music Italia
DISCOGRAFIA
Condividi su:
30 Settembre 2025

La classifica completa delle radio più ascoltate in Italia nel primo semestre 2025 e le Top 5 regione per regione

Le chart sono state realizzate con i nuovi dati AudiRadio

DISCOGRAFIA di All Music Italia
Classifica radio più ascoltate 2025 in Italia, dati Audiradio
Condividi su:

La classifica delle radio più ascoltate in Italia nel primi semestre 2025 seconda la nuova indagine Audiradio 2025, la prima dopo anni di Radio Ter, che fotografa con chiarezza lo stato dell’ascolto radiofonico in Italia.

Su una popolazione complessiva di oltre 52 milioni di persone, sono 35,6 milioni gli italiani che, ogni giorno, si sintonizzano su una radio. Un dato che conferma la centralità del mezzo nel panorama dei media nazionali e locali.

Numeri che si traducono in oltre 8 milioni di ascoltatori nel quarto d’ora medio (AQH), un parametro fondamentale per comprendere non solo la portata della radio come fenomeno culturale e sociale, ma anche il suo peso commerciale.

La rilevazione, realizzata con un campione di 200 mila interviste, introduce una novità significativa: la distinzione tra emittenti nazionali e locali, restituendo alle seconde quella dignità che per anni era stata compressa dal dominio dei grandi network.

Prima di scoprire le cinque radio, network esclusi, più ascoltate regione per regione, facciamo un riassunto della classifica generale.

Ascolti radio nazionali – Audiradio 1° semestre 2025

La classifica riserva sorprese per quel che riguarda le radio locali visto per esempio che Radio Subasio, radio locale, ma facente parte del grande gruppo Mediaset, supera negli ascolti medi giornalieri la compagna di gruppo, R101, ma anche RMC, m2o, Radio Capital, Radio Freccia, Radio Zeta e Rai Isoradio.

Non solo, ottimi piazzamenti, tutti in Top 25, per Radio Italia Anni 60 (#16), Radio Bruno (#18), Radio Birikina (#22) e per Radio Margherita (#24). Straordinari risultati per quest’ultime vista la varietà di programmazione e l’attenzione rara agli artisti emergenti.

I newtork nazionali

Partiamo dai Network, ovvero dalle radio che coprono tutto il territorio italiano in FM. Questi la media di ascoltatori giornalieri:

  1. RTL 102.5 – 6.675.000
  2. Radio Italia solomusicaitaliana – 6.609.000
  3. RDS 100% Grandi Successi – 6.060.000
  4. Radio Deejay – 5.478.000
  5. Radio 105 – 5.086.000
  6. Radio Kiss Kiss – 4.037.000
  7. Rai Radio 1 – 3.193.000
  8. Virgin Radio – 3.106.000
  9. Rai Radio 2 – 2.676.000
  10. Radio 24 Il Sole 24 Ore – 2.628.000
  11. R101 – 2.379.000
  12. RMC Radio Monte Carlo – 2.136.000
  13. m2o – 2.110.000
  14. Radio Capital – 1.773.000
  15. Radiofreccia – 1.285.000
  16. Rai Radio 3 – 1.269.000
  17. Radio Zeta – 1.240.000
  18. Rai Isoradio – 719.000

LE RADIO LOCALI

Radio locali con oltre 100.000 ascoltatori medi al giorno

  1. Radio Subasio – 2.590.000
  2. Radio Kiss Kiss Italia – 1.326.000
  3. Radio Bruno – 1.299.000
  4. Radio Birikina – 951.000
  5. Radio Norba – 942.000
  6. Radio Margherita – 907.000
  7. Giornale Radio – 742.000
  8. Radio Kiss Kiss Napoli – 688.000
  9. Radio LatteMiele – 659.000
  10. Radio Piterpan – 570.000
  11. Discoradio – 538.000
  12. Radio Company – 467.000
  13. Radio Number One & Dimensione Suono Soft – 424.000
  14. Italia News 24 – 416.000
  15. Radio Ibiza – 433.000
  16. Radio Globo – 378.000
  17. Studio Più – La Dance Station d’Italia – 372.000
  18. Radio News – 331.000
  19. Radio 80 – 309.000
  20. Dimensione Suono Roma – 306.000
  21. Ram Power 102.7 – 280.000
  22. Radio Norba Music – 254.000
  23. Radio Manila – 243.000
  24. Radio Bellla & Monella – 240.000
  25. Ciccio Riccio – 237.000
  26. Radio Nostalgia (Liguria/Piemonte) – 226.000
  27. Radio Rock – 207.000
  28. Mitology ’70–’80 – 194.000
  29. Radio Popolare – Popolare Network – 186.000
  30. 60 ’70 ’80 by Studio Più – 184.000
  31. Radio Viva FM – 183.000
  32. RDF 102e7 – 182.000
  33. Studio 90 Italia – Solo musica italiana – 167.000
  34. RGS – Radio Giornale di Sicilia – 166.000
  35. Radio Juke Box (Calabria) – 159.000
  36. GammaRadio – 147.000
  37. G.R.P. Giornale Radio Piemonte – 143.000
  38. Radio Marilù & Radio Love FM – 140.000
  39. Radio Romanista – 138.000
  40. Radiolina – 136.000
  41. Radio Ricordi & Radio Wow – 132.000
  42. Radio Padova – 131.000
  43. Radio Stella – 129.000
  44. Radio Juke Box (Sicilia) & Sudtirol 1 – 123.000
  45. Radio Fantastica – 116.000
  46. Radio Selene – 114.000
  47. Radio Studio Delta – 111.000
  48. Radio Babboleo – 110.000
  49. RTR 99 Ti Ricordi – 108.000
  50. Radio Easy Rock 105 – 105.000
  51. GR News & Radio Gelosa – 104.000
  52. Radio Pico & One Dance – 103.000

Cliccate in basso su continua per scoprire le cinque radio, network esclusi, più ascoltate regione per regione.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Layana Oriot alle Audition di X Factor 2025 1

Layana Oriot a X Factor 2025: fragile ma determinata con “Blue Jeans” di Lana Del Rey
amici 25: pagelle, resoconto e ospiti della prima puntata 2

Al via Amici 25: resoconto, ospiti e pagelle della prima puntata del 28 settembre
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Michele Ballo Amici 25 4

Michele Ballo: il violoncellista padovano conquista un banco nella scuola di Amici 25
Piazza del Popolo a Cesena durante Radio Studio Delta Live 2025 5

Piazza del Popolo si accende con Radio Studio Delta Live: tutti gli ospiti dell’edizione 2025
Opi Amici 25 6

Amici 25, Opi: dopo la sfida persa contro TrigNO, l'artista pop-punk fa il suo ingresso nella scuola
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Riccardo Stimolo Amici 25 8

Amici 25, Riccardo Stimolo: chi è il cantante che ha sorpreso tutti con una cover di Marco Masini?
Michelle Cavallaro Amici 25 9

Michelle Cavallaro: Il Collegio, la vita da influencer e l'approdo ad Amici 25
Giorgia Scotto Di Vetta Amici 25 10

Amici 25: chi è Giorgia Scotto, la cantante esclusa senza essersi esibita?

Cerca su A.M.I.