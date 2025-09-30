La classifica completa delle radio più ascoltate in Italia nel primo semestre 2025 e le Top 5 regione per regione

La classifica delle radio più ascoltate in Italia nel primi semestre 2025 seconda la nuova indagine Audiradio 2025, la prima dopo anni di Radio Ter, che fotografa con chiarezza lo stato dell’ascolto radiofonico in Italia.
Su una popolazione complessiva di oltre 52 milioni di persone, sono 35,6 milioni gli italiani che, ogni giorno, si sintonizzano su una radio. Un dato che conferma la centralità del mezzo nel panorama dei media nazionali e locali.
Numeri che si traducono in oltre 8 milioni di ascoltatori nel quarto d’ora medio (AQH), un parametro fondamentale per comprendere non solo la portata della radio come fenomeno culturale e sociale, ma anche il suo peso commerciale.
La rilevazione, realizzata con un campione di 200 mila interviste, introduce una novità significativa: la distinzione tra emittenti nazionali e locali, restituendo alle seconde quella dignità che per anni era stata compressa dal dominio dei grandi network.
Prima di scoprire le cinque radio, network esclusi, più ascoltate regione per regione, facciamo un riassunto della classifica generale.
Ascolti radio nazionali – Audiradio 1° semestre 2025
La classifica riserva sorprese per quel che riguarda le radio locali visto per esempio che Radio Subasio, radio locale, ma facente parte del grande gruppo Mediaset, supera negli ascolti medi giornalieri la compagna di gruppo, R101, ma anche RMC, m2o, Radio Capital, Radio Freccia, Radio Zeta e Rai Isoradio.
Non solo, ottimi piazzamenti, tutti in Top 25, per Radio Italia Anni 60 (#16), Radio Bruno (#18), Radio Birikina (#22) e per Radio Margherita (#24). Straordinari risultati per quest’ultime vista la varietà di programmazione e l’attenzione rara agli artisti emergenti.
I newtork nazionali
Partiamo dai Network, ovvero dalle radio che coprono tutto il territorio italiano in FM. Questi la media di ascoltatori giornalieri:
- RTL 102.5 – 6.675.000
- Radio Italia solomusicaitaliana – 6.609.000
- RDS 100% Grandi Successi – 6.060.000
- Radio Deejay – 5.478.000
- Radio 105 – 5.086.000
- Radio Kiss Kiss – 4.037.000
- Rai Radio 1 – 3.193.000
- Virgin Radio – 3.106.000
- Rai Radio 2 – 2.676.000
- Radio 24 Il Sole 24 Ore – 2.628.000
- R101 – 2.379.000
- RMC Radio Monte Carlo – 2.136.000
- m2o – 2.110.000
- Radio Capital – 1.773.000
- Radiofreccia – 1.285.000
- Rai Radio 3 – 1.269.000
- Radio Zeta – 1.240.000
- Rai Isoradio – 719.000
LE RADIO LOCALI
Radio locali con oltre 100.000 ascoltatori medi al giorno
- Radio Subasio – 2.590.000
- Radio Kiss Kiss Italia – 1.326.000
- Radio Bruno – 1.299.000
- Radio Birikina – 951.000
- Radio Norba – 942.000
- Radio Margherita – 907.000
- Giornale Radio – 742.000
- Radio Kiss Kiss Napoli – 688.000
- Radio LatteMiele – 659.000
- Radio Piterpan – 570.000
- Discoradio – 538.000
- Radio Company – 467.000
- Radio Number One & Dimensione Suono Soft – 424.000
- Italia News 24 – 416.000
- Radio Ibiza – 433.000
- Radio Globo – 378.000
- Studio Più – La Dance Station d’Italia – 372.000
- Radio News – 331.000
- Radio 80 – 309.000
- Dimensione Suono Roma – 306.000
- Ram Power 102.7 – 280.000
- Radio Norba Music – 254.000
- Radio Manila – 243.000
- Radio Bellla & Monella – 240.000
- Ciccio Riccio – 237.000
- Radio Nostalgia (Liguria/Piemonte) – 226.000
- Radio Rock – 207.000
- Mitology ’70–’80 – 194.000
- Radio Popolare – Popolare Network – 186.000
- 60 ’70 ’80 by Studio Più – 184.000
- Radio Viva FM – 183.000
- RDF 102e7 – 182.000
- Studio 90 Italia – Solo musica italiana – 167.000
- RGS – Radio Giornale di Sicilia – 166.000
- Radio Juke Box (Calabria) – 159.000
- GammaRadio – 147.000
- G.R.P. Giornale Radio Piemonte – 143.000
- Radio Marilù & Radio Love FM – 140.000
- Radio Romanista – 138.000
- Radiolina – 136.000
- Radio Ricordi & Radio Wow – 132.000
- Radio Padova – 131.000
- Radio Stella – 129.000
- Radio Juke Box (Sicilia) & Sudtirol 1 – 123.000
- Radio Fantastica – 116.000
- Radio Selene – 114.000
- Radio Studio Delta – 111.000
- Radio Babboleo – 110.000
- RTR 99 Ti Ricordi – 108.000
- Radio Easy Rock 105 – 105.000
- GR News & Radio Gelosa – 104.000
- Radio Pico & One Dance – 103.000
