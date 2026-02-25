Mazzariello: da Area Sanremo 2025 alle Nuove Proposte di Sanremo 2026 con “Manifestazione D’Amore”

Mazzariello, Manifestazione D’Amore: significato del testo del brano in gara tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.
In gara nella sezione Nuove Proposte del 76° Festival di Sanremo con il singolo Manifestazione D’Amore, Mazzariello (qui la nostra intervista) si esibirà per la prima volta sul palco dell’Ariston, dove sfiderà Angelica Bove e la sua Mattone, mercoledì 25 febbraio 2026.
MAZZARIELLO PRESENTA L’EP “GRANDI SUCCESSI”
Il brano sanremese anticipa Grandi Successi, il nuovo EP di Mazzariello in uscita il 27 febbraio per Futura Dischi / Epic Records Italy (qui il pre-order), in cui il cantautore gioca con l’idea del “successo“, ribaltandone il significato: non traguardi da celebrare, ma momenti di vita, relazioni, fragilità e desideri.
Qui, di seguito, riportiamo la tracklist del disco:
- Grandi Successi
- Piangi Dal Vivo
- Prima Linea
- Manifestazione D’Amore
- Amarsi Per Lavoro
- Per Un Milione Di Euro
- Nostalgia & Karaoke
MAZZARIELLO, “MANIFESTAZIONE D’AMORE”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO
Settimane senza dormire, scale infinite da fare di corsa, scioperi, traffico e incidenti evitati per un pelo. Eppure, alla fine, tra tutto questo caos, l’unica cosa che conta davvero è tornare da chi si ama.
È questa la riflessione che Mazzariello ha racchiuso nella sua Manifestazione D’Amore, dove racconta la storia di un uomo che vive in una bolla tutta sua, costretto a correre e a performare seguendo i ritmi frenetici di una metropoli in cui, però, sono solo i legami veri a colorare le giornate.
E, proprio a questo proposito, è solo sfiorando la morte a un incrocio che il protagonista del brano realizza di non aver salutato la persona a lui più cara.
D’altronde, quante volte – senza nemmeno accorgercene – ci siamo trovati a correre così tanto da rischiare di perdere ciò che davvero conta?
TESTO DEL BRANO
Due ore di sonno in due settimane
Ma adesso non posso dormire
Ti guardo allo specchio prima di uscire
Il cielo che cade fuori dal balcone
Ma è soltanto una manifestazione d’amore
Le scale (Le scale)
Di corsa non finiscono più (Ah, ah, ah)
Le faccio col fiatone a due a due (A due a due)
E non so più che fare
Sciopero nazionale, assemblea condominiale
Dribblare (Dribblare)
Tra i taxi, le auto, i tram (I tram)
Pensare adesso lei cosa fa
C’è mancato poco, c’è mancato un metro
E continuo a pensare
Che se quell’auto non si fosse fermata
Cuore mio, ma che brutta giornata
Andar via senza averti baciata
E ti chiedo scusa, scusami tanto la telefonata
Ma mi sono sentito morire
E ho pensato al tuo nome alla fine
Mio Dio (Mio Dio)
Sei tu o sono io?
Palazzi di metallo
Sembra di non contare tanto
Meno di un soffio
Amara (Amara)
A volte la città è così amara
Dolcificante sparso per strada
Ovunque vada
Gente che spera
Gente che spara
E continuo a pensare
Che se quell’auto non si fosse fermata
Cuore mio, ma che brutta giornata
Andar via senza averti baciata
E ti chiedo scusa, scusami tanto la telefonata
Ma mi sono sentito morire
E ho pensato al tuo nome alla fine
Cuore mio, ma che brutta giornata
Andar via senza averti baciata
Ma mi sono sentito morire
E ho pensato al tuo nome alla fine
Ritorno da te dopo sedici ore
Che dici se andiamo a dormire?
Spegni le luci che voglio sparire
E in questo silenzio a cui la do vinta
Pensa che bello morire
Per finta