Mazzariello: da Area Sanremo 2025 alle Nuove Proposte di Sanremo 2026 con “Manifestazione D’Amore”

Mazzariello, Manifestazione D’Amore: significato del testo del brano in gara tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

In gara nella sezione Nuove Proposte del 76° Festival di Sanremo con il singolo Manifestazione D’Amore, Mazzariello (qui la nostra intervista) si esibirà per la prima volta sul palco dell’Ariston, dove sfiderà Angelica Bove e la sua Mattone, mercoledì 25 febbraio 2026.

MAZZARIELLO PRESENTA L’EP “GRANDI SUCCESSI”

Il brano sanremese anticipa Grandi Successi, il nuovo EP di Mazzariello in uscita il 27 febbraio per Futura Dischi / Epic Records Italy (qui il pre-order), in cui il cantautore gioca con l’idea del “successo“, ribaltandone il significato: non traguardi da celebrare, ma momenti di vita, relazioni, fragilità e desideri.

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist del disco:

Grandi Successi Piangi Dal Vivo Prima Linea Manifestazione D’Amore Amarsi Per Lavoro Per Un Milione Di Euro Nostalgia & Karaoke

MAZZARIELLO, “MANIFESTAZIONE D’AMORE”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Settimane senza dormire, scale infinite da fare di corsa, scioperi, traffico e incidenti evitati per un pelo. Eppure, alla fine, tra tutto questo caos, l’unica cosa che conta davvero è tornare da chi si ama.

È questa la riflessione che Mazzariello ha racchiuso nella sua Manifestazione D’Amore, dove racconta la storia di un uomo che vive in una bolla tutta sua, costretto a correre e a performare seguendo i ritmi frenetici di una metropoli in cui, però, sono solo i legami veri a colorare le giornate.

E, proprio a questo proposito, è solo sfiorando la morte a un incrocio che il protagonista del brano realizza di non aver salutato la persona a lui più cara.

D’altronde, quante volte – senza nemmeno accorgercene – ci siamo trovati a correre così tanto da rischiare di perdere ciò che davvero conta?

TESTO DEL BRANO

Due ore di sonno in due settimane

Ma adesso non posso dormire

Ti guardo allo specchio prima di uscire

Il cielo che cade fuori dal balcone

Ma è soltanto una manifestazione d’amore

Le scale (Le scale)

Di corsa non finiscono più (Ah, ah, ah)

Le faccio col fiatone a due a due (A due a due)

E non so più che fare

Sciopero nazionale, assemblea condominiale

Dribblare (Dribblare)

Tra i taxi, le auto, i tram (I tram)

Pensare adesso lei cosa fa

C’è mancato poco, c’è mancato un metro

E continuo a pensare

Che se quell’auto non si fosse fermata

Cuore mio, ma che brutta giornata

Andar via senza averti baciata

E ti chiedo scusa, scusami tanto la telefonata

Ma mi sono sentito morire

E ho pensato al tuo nome alla fine

Mio Dio (Mio Dio)

Sei tu o sono io?

Palazzi di metallo

Sembra di non contare tanto

Meno di un soffio

Amara (Amara)

A volte la città è così amara

Dolcificante sparso per strada

Ovunque vada

Gente che spera

Gente che spara

E continuo a pensare

Che se quell’auto non si fosse fermata

Cuore mio, ma che brutta giornata

Andar via senza averti baciata

E ti chiedo scusa, scusami tanto la telefonata

Ma mi sono sentito morire

E ho pensato al tuo nome alla fine

Cuore mio, ma che brutta giornata

Andar via senza averti baciata

Ma mi sono sentito morire

E ho pensato al tuo nome alla fine

Ritorno da te dopo sedici ore

Che dici se andiamo a dormire?

Spegni le luci che voglio sparire

E in questo silenzio a cui la do vinta

Pensa che bello morire

Per finta