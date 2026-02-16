16 Febbraio 2026
La “Manifestazione D’Amore” di Mazzariello: da Area Sanremo alle Nuove Proposte

Il brano trasforma il caos della metropoli in una corsa disperata verso ciò che conta davvero e anticipa l’EP “Grandi Successi”

Mazzariello intervista Manifestazione D'Amore
Dopo l’esperienza a Sanremo Giovani 2024 con Amarsi Per Lavoro, Mazzariello torna nella città dei fiori con Manifestazione D’Amore (Futura Dischi / Epic Records Italy), il brano con cui ha conquistato la giuria di Area Sanremo 2025, aggiudicandosi così un posto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

Settimane senza dormire, scale infinite da fare di corsa, scioperi, traffico e incidenti evitati per un pelo. Eppure, alla fine, tra tutto questo caos, l’unica cosa che conta davvero è tornare da chi si ama.

È questa la riflessione che Mazzariello porterà sul palco dell’Ariston, raccontando la storia di un uomo che vive in una bolla tutta sua, costretto a correre e a performare seguendo i ritmi frenetici di una metropoli in cui, però, sono solo i legami veri a colorare le giornate.

E, proprio a questo proposito, è solo sfiorando la morte a un incrocio che il protagonista del brano realizza di non aver salutato la persona a lui più cara.

D’altronde, quante volte – senza nemmeno accorgercene – ci siamo trovati a correre così tanto da rischiare di perdere ciò che davvero conta?

Mazzariello cover Manifestazione D'Amore

MAZZARIELLO PRESENTA L’EP “GRANDI SUCCESSI”

Il brano sanremese anticipa Grandi Successi, il nuovo EP di Mazzariello in uscita il 27 febbraio per Futura Dischi / Epic Records Italy (qui il pre-order), in cui il cantautore gioca con l’idea del “successo“, ribaltandone il significato: non traguardi da celebrare, ma momenti di vita, relazioni, fragilità e desideri.

Con questo disco, in cui le parole si intrecciano a produzioni essenziali ma evocative, Mazzariello conferma così la sua capacità di trasformare esperienze quotidiane in immagini sonore autentiche, dando voce alle emozioni in modo sincero e riconoscibile.

MAZZARIELLO, “GRANDI SUCCESSI”: LA TRACKLIST

Oltre ai brani sanremesi e a quelli già pubblicati negli ultimi mesi, Grandi Successi contiene tre brani inediti, che rappresentano il cuore del progetto.

Prodotta da DEMA e scritta dallo stesso Mazzariello insieme a Ugo Pronesti, la title track cattura l’intensità di un momenti di riflessione in cui le emozioni si mescolano in un turbinio di ricordi e lacrime silenziose.

Scritta e prodotta con Gianmarco Manilardi, Piangi Dal Vivo è invece un brano sincero e diretto, con una produzione che accompagna il racconto senza sovrastarlo, lasciando spazio alle parole e alla loro fragilità.

Prima Linea, infine, è una poesia sussurrata, scritta e prodotta insieme a Giuliano Vozzella, che parla di silenzi da raccontare, di angoli da invadere e della richiesta di restare, di esporsi e di vivere le emozioni senza fare passi indietro.

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist dell’EP:

  1. Grandi Successi
  2. Piangi Dal Vivo
  3. Prima Linea
  4. Manifestazione D’Amore
  5. Amarsi Per Lavoro
  6. Per Un Milione Di Euro
  7. Nostalgia & Karaoke

Mazzariello cover Grandi Successi

NUOVE PROPOSTE SANREMO 2026: “MANIFESTAZIONE D’AMORE”, L’INTERVISTA A MAZZARIELLO

“Adesso che sono grande e non vivo più con loro, vorrei conoscere un po’ meglio i miei genitori. Vorrei chiedergli di cosa hanno veramente paura e quali sono i problemi di cui non mi hanno mai parlato pur di proteggermi”.

A seguire la nostra video-intervista a Mazzariello.
Prendetevi del tempo per immergervi nel suo universo!

All Music Italia

