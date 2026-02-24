Sanremo 2026, Nuove Proposte: gli abbinamenti delle sfide e chi sono i 4 artisti in gara

Le Nuove Proposte di Sanremo 2026. Chi sono, cosa cantano e come si svolgerà la gara.

Il Festival di Sanremo non è solo la gara dei Big. Come da tradizione, la kermesse accende i riflettori anche sul futuro della musica italiana con la competizione delle Nuove Proposte, che anche quest’anno vede un formato a sfide dirette per decretare il vincitore.

Quattro giovani artisti si contenderanno il titolo in due semifinali e una finale, portando sul palco dell’Ariston le loro storie e la loro musica.

sanremo 2026 – nuove proposte: Il meccanismo: sfide dirette e voto a tre

La gara delle Nuove Proposte si articola in tre serate. Mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio si terranno le due semifinali, con due artisti a sfidarsi ogni sera. Il vincitore di ogni sfida accederà direttamente alla finale di venerdì 27 febbraio, dove verrà proclamato il vincitore assoluto della categoria.

Il sistema di voto è tripartito: il risultato di ogni serata sarà determinato dal peso combinato di Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%).

Prima semifinale nuove proposte: mercoledì 25 febbraio

La prima sfida vedrà contrapposti due universi musicali molto diversi: da una parte l’intensità cantautorale di Nicolò Filippucci, dall’altra le sonorità pop dance del trio Blind, El Ma & Soniko.

Nicolò Filippucci – “Laguna”

Classe 2006, originario di Castiglione del Lago, Nicolò Filippucci si è fatto conoscere dal grande pubblico durante la sua partecipazione ad Amici nel 2024. Dotato di una notevole intensità interpretativa e di una scrittura emotiva, porta a Sanremo il brano Laguna (Warner Records Italy), una power ballad che usa la metafora delle onde per raccontare i ricordi di un amore che non svaniscono mai.

Blind, El Ma & Soniko – “Nei miei DM”

Un progetto nato nel 2025 dall’unione di tre percorsi artistici differenti. Soniko, producer classe 2001, El Ma, cantautrice bulgara vista a X Factor 2024, e Blind, rapper noto per la sua partecipazione a X Factor 2020 e a L’Isola dei Famosi. Arrivano a Sanremo dopo aver superato la selezione di Area Sanremo con il brano Nei miei DM, un pezzo pop dance che unisce le loro diverse anime musicali.

Seconda semifinale nuove proposte sanremo 2026: giovedì 26 febbraio

La seconda sfida mette di fronte due dei nomi più promettenti della nuova scena cantautorale italiana: la voce profonda di Angelica Bove e la scrittura suggestiva di Mazzariello.

Angelica Bove – “Mattone”

Giovane cantante romana classe 2003, Angelica Bove ha conquistato pubblico e critica con la sua voce profonda e la sua capacità di raccontare senza filtri emozioni come malinconia e dolore. Dopo essersi fatta notare a X Factor 17, ha trionfato a Sanremo Giovani 2025 con il brano Mattone (Warner Music Italy/Atlantic Records), prodotto da Federico Nardelli.

Una canzone introspettiva che ha già raggiunto la #1 della classifica Viral 50 Italia di Spotify e che anticipa il suo album d’esordio, “TANA”.

Mazzariello – “Amarsi per lavoro”

Mazzariello è un cantautore che costruisce mondi suggestivi partendo dalla chitarra e da una grande fascinazione per le parole. Dopo essersi fatto notare con brani come “Pubblicità Progresso” e aver partecipato alla colonna sonora della serie Netflix “Summertime 3”, ha calcato il palco del Concertone del Primo Maggio 2024.

Dopo essere arrivato nella fasi televisive di Sanremo Giovani lo scorso con il brano Amarsi per lavoro, quest’anno torna con Manifestazione d’amore (Futura Dischi/Epic Records Italy), un pezzo che conferma la sua capacità di dare voce alle emozioni in modo intimo e personale.