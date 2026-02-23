23 Febbraio 2026
di
All Music Italia
Festival di Sanremo
Condividi su:
23 Febbraio 2026

Sanremo e gli ascolti: tutta la storia dal 1987 a oggi. Cosa aspettarsi da Carlo Conti nel 2026?

Dai picchi di Baudo al boom di Amadeus, un viaggio nei numeri del Festival.

Festival di Sanremo di All Music Italia
Andamento degli ascolti del Festival di Sanremo dal 1987 al 2025, con i dati di share e spettatori per ogni edizione
Condividi su:

Il Festival di Sanremo gli ascolti di tutti le edizioni dal 1987.

Il Festival non è solo una gara di canzoni, ma un rito collettivo che ogni anno ferma l’Italia davanti alla tv. E come ogni rito che si rispetti, ha i suoi numeri sacri: i dati d’ascolto. Dall’avvento dell’Auditel, nel 1987, la curva dello share è diventata la vera misura del successo (o del fallimento) di un’edizione, un termometro infallibile dell’umore del Paese.

A poche ore dal via di Sanremo 2026, il primo del nuovo corso targato Carlo Conti, ripercorriamo questa storia fatta di picchi vertiginosi e cadute rovinose, per capire cosa possiamo aspettarci.

Sanremo e gli ascolti: una storia di alti e bassi

Analizzare quasi quarant’anni di dati Auditel significa attraversare ere geologiche della televisione italiana. Dalle cifre bulgare degli anni ’80 e ’90, quando la tv generalista non aveva rivali, fino al calo fisiologico degli anni 2000 con l’avvento dei canali tematici e dello streaming, per poi arrivare alla rinascita inaspettata e travolgente dell’era Amadeus. Vediamo i numeri nel dettaglio, edizione per edizione.

L’era d’oro di Pippo Baudo e i record degli anni ’90

Gli anni a cavallo tra gli ’80 e i ’90 rappresentano l’apice assoluto per gli ascolti del Festival. Pippo Baudo, Re Mida della kermesse, firma edizioni memorabili che incollano allo schermo una nazione intera. Il 1995 è l’anno dei record quasi imbattibili: una media del 66.4% di share e una finale che tocca un incredibile 75.2%. Ma anche il 1987, primo anno di rilevazione, segna un dato monstre con una finale al 77.5%. In questo periodo, anche conduttori diversi da Baudo, come Mike Bongiorno nel 1997, mantengono il Festival su livelli altissimi.

Gli anni 2000: la crisi e la difficile transizione

Il nuovo millennio porta con sé una frammentazione del pubblico televisivo. Il Festival vive le sue stagioni più complicate. L’edizione del 2004, condotta da Simona Ventura, segna il punto più basso in termini di share medio (39.0%), mentre quella del 2008 con Pippo Baudo e Piero Chiambretti registra la media di ascoltatori più bassa di sempre (8.54 milioni). Sono anni di sperimentazione, con conduzioni che cercano di rinnovare il format, come quelle di Giorgio Panariello (2006) e Paolo Bonolis (2005 e 2009), che riescono a risollevare temporaneamente le sorti degli ascolti.

L’era Conti e la rinascita, fino al boom di Amadeus

La vera inversione di tendenza inizia con il primo triennio di Carlo Conti (2015-2017), che riporta stabilmente la media del Festival sopra il 48% di share, gettando le basi per il successo futuro. Dopo la parentesi di Claudio Baglioni (2018-2019), che consolida la centralità della musica, arriva l’uragano Amadeus. Le sue cinque edizioni (2020-2024) segnano una crescita costante e impetuosa, culminata nel 2024 con una media del 65.4% e una finale al 74.1%, riportando il Festival a cifre che non si vedevano dai tempi d’oro.

Tutti gli ascolti di Sanremo dal 1987 al 2025

  • 1987Pippo Baudo | Media: 15,95 mln – 68,8% | Finale: 18,3 mln – 77,5%
  • 1988Miguel Bosè e Gabriella Carlucci | Media: 14,40 mln – 63,4% | Finale: 15,2 mln – 71,0%
  • 1989Gianmarco Tognazzi, Daniel Quinn, Rosita Celentano e Paola Dominguin | Media: 15,00 mln – 66,1% | Finale: 15,9 mln – 75,4%
  • 1990Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci | Media: 14,32 mln – 63,9% | Finale: 14,3 mln – 76,3%
  • 1991Edwige Fenech e Andrea Occhipinti | Media: 12,23 mln – 52,3% | Finale: 11,5 mln – 60,1%
  • 1992Pippo Baudo con Milly Carlucci e Alba Parietti | Media: 15,33 mln – 60,3% | Finale: 14,6 mln – 69,6%
  • 1993Pippo Baudo con Lorella Cuccarini | Media: 14,99 mln – 56,1% | Finale: 16,8 mln – 69,2%
  • 1994Pippo Baudo con Anna Oxa e Cannelle | Media: 12,62 mln – 53,6% | Finale: 13,1 mln – 60,6%
  • 1995Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll | Media: 16,84 mln – 66,4% | Finale: 17,6 mln – 75,2%
  • 1996Pippo Baudo con Valeria Mazza e Sabrina Ferilli | Media: 12,73 mln – 53,0% | Finale: 13,9 mln – 62,9%
  • 1997Mike Bongiorno con Valeria Marini e Piero Chiambretti | Media: 13,94 mln – 58,1% | Finale: 15,6 mln – 68,3%
  • 1998Raimondo Vianello con Eva Herzigova e Veronica Pivetti | Media: 13,71 mln – 52,6% | Finale: 15,1 mln – 62,7%
  • 1999Fabio Fazio e Renato Dulbecco, con Laetitia Casta | Media: 14,80 mln – 55,3% | Finale: 16,2 mln – 62,4%
  • 2000Fabio Fazio con Luciano Pavarotti, Teo Teocoli e Ines Sastre | Media: 14,88 mln – 54,3% | Finale: 16,2 mln – 65,5%
  • 2001Raffaella Carrà con Megan Gale, Enrico Papi e Massimo Ceccherini | Media: 13,08 mln – 48,1% | Finale: 13,8 mln – 57,2%
  • 2002Pippo Baudo con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere | Media: 14,03 mln – 53,0% | Finale: 16,0 mln – 62,7%
  • 2003Pippo Baudo con Serena Autieri e Claudia Gerini | Media: 11,52 mln – 42,5% | Finale: 12,5 mln – 54,1%
  • 2004Simona Ventura con Paola Cortellesi, Gene Gnocchi e Maurizio Crozza | Media: 11,19 mln – 39,0% | Finale: 12,3 mln – 48,6%
  • 2005Paolo Bonolis con Antonella Clerici e Federica Felini | Media: 14,74 mln – 52,8% | Finale: 13,7 mln – 55,1%
  • 2006Giorgio Panariello con Victoria Cabello e Ilary Blasi | Media: 10,49 mln – 40,0% | Finale: 10,9 mln – 48,2%
  • 2007Pippo Baudo e Michelle Hunziker | Media: 11,77 mln – 46,3% | Finale: 12,4 mln – 54,3%
  • 2008Pippo Baudo e Piero Chiambretti | Media: 8,54 mln – 35,4% | Finale: 9,6 mln – 44,9%
  • 2009Paolo Bonolis con Luca Laurenti | Media: 12,92 mln – 47,9% | Finale: 13,0 mln – 54,2%
  • 2010Antonella Clerici | Media: 10,92 mln – 47,8% | Finale: 12,5 mln – 53,2%
  • 2011Gianni Morandi con Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis e Luca & Paolo | Media: 13,40 mln – 47,8% | Finale: 12,5 mln – 52,1%
  • 2012Gianni Morandi e Rocco Papaleo | Media: 12,82 mln – 47,2% | Finale: 14,5 mln – 57,4%
  • 2013Fabio Fazio e Luciana Litizzetto | Media: 11,91 mln – 47,1% | Finale: 13,0 mln – 53,8%
  • 2014Fabio Fazio e Luciana Litizzetto | Media: 8,77 mln – 39,3% | Finale: 9,3 mln – 43,5%
  • 2015Carlo Conti con Emma Marrone, Arisa e Rocío Muñoz Morales | Media: 10,83 mln – 48,5% | Finale: 11,8 mln – 54,2%
  • 2016Carlo Conti con Virginia Raffaele, Gabriel Garko e Mădălina Ghenea | Media: 10,75 mln – 49,5% | Finale: 11,2 mln – 52,5%
  • 2017Carlo Conti e Maria De Filippi | Media: 10,81 mln – 50,4% | Finale: 12,0 mln – 58,4%
  • 2018Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino | Media: 10,87 mln – 52,2% | Finale: 12,1 mln – 58,3%
  • 2019Claudio Baglioni con Claudio Bisio e Virginia Raffaele | Media: 9,76 mln – 49,2% | Finale: 10,6 mln – 56,5%
  • 2020Amadeus e Fiorello | Media: 10,11 mln – 54,8% | Finale: 11,5 mln – 60,6%
  • 2021Amadeus e Fiorello | Media: 8,25 mln – 46,4% | Finale: 10,0 mln – 54,4%
  • 2022Amadeus | Media: 11,24 mln – 58,0% | Finale: 13,2 mln – 65,0%
  • 2023Amadeus e Gianni Morandi | Media: 10,78 mln – 63,0% | Finale: 12,3 mln – 66,0%
  • 2024Amadeus | Media: 11,42 mln – 65,4% | Finale: 14,3 mln – 74,1%
  • 2025Carlo Conti | Media: 12,43 mln – 66,7% | Finale: 13,4 mln – 73,1%
  • 2026Carlo Conti e Laura Pausini

Cosa aspettarsi da Sanremo 2026 con Carlo Conti?

E arriviamo a oggi. Carlo Conti è ancora al timone del Festival dopo i successi del triennio 2015-2017 e quelli del 2025. La domanda è una sola: riuscirà a mantenere l’asticella così in alto? Guardando i numeri, possiamo fare una previsione ragionata.

Il primo Sanremo di Conti, nel 2015, ottenne una media del 48.5%, un dato che all’epoca fu salutato come un’ottima ripartenza. Nel 2017, con al fianco Maria De Filippi, la media superò il 50%, con una finale al 58.4%. Lo scorso anno, infine, è riuscito a tenere testa ad Amadeus arrivano fino al 73,1%.

Carlo Conti ha dimostrato di avere un ritmo televisivo serrato e di saper scegliere ospiti funzionali allo spettacolo. È un professionista della macchina festivaliera, un “normalizzatore” capace di garantire un prodotto di altissima qualità e di grande appeal popolare.

La previsione più realistica per Sanremo 2026 è quella di un assestamento su livelli comunque eccellenti. È lecito attendersi una media di share che si posizionerà tra il 55% e il 60%. Un risultato che, se raggiunto, non sarebbe un passo indietro, ma la consacrazione del Festival come l’evento televisivo e musicale più importante d’Italia, capace di prosperare anche dopo una gestione da record. Conti non è un traghettatore, ma un capitano esperto che sa come governare la nave in qualsiasi condizione. E il pubblico, questo, lo sa bene.

All Music Italia

Articoli più letti

Quote complete Sanremo 2026 dei bookmaker 1

Sanremo 2026: le quote dei bookmaker vedono favorita Serena Brancale
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 2

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Al Bano a Verissimo parla di Carlo Conti e Sanremo 2026 3

Al Bano contro Carlo Conti: "Mi hai contattato per Sanremo e poi escluso, un po' di educazione"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 5

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Ultimo e Mara Sattei, collaborazione per il brano "Te ne vai" 6

Ultimo torna autore: scrive "Te ne vai" per Mara Sattei
Amici giudici e ospiti del 22 febbraio 7

Cosa è successo ad Amici nella puntata del 22 febbraio? Ospiti, giudici e gare
New Music Friday 20 febbraio 2026: pagelle ai nuovi singoli italiani 8

New Music Friday 20 febbraio 2026: le pagelle ai nuovi singoli italiani. Salmo pigliatutto nella settimana pre-Sanremo
Elenco testi canzoni Festival di Sanremo 2026 9

Festival di Sanremo 2026: i testi delle canzoni dei cantanti in gara
Max Pezzali concerti 2026 calendario completo 10

Max Pezzali concerti 2026: tutte le date tra Europa, stadi e residency a Milano

Cerca su A.M.I.