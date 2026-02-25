25 Febbraio 2026
25 Febbraio 2026

Sanremo 2026, classifica parziale prima serata: i cinque preferiti della Sala Stampa

La Giuria della Sala Stampa ha scelto i suoi cinque: Chi c'è e cosa ci dice il confronto con i pre-ascolti.

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha il suo primo verdetto. La Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, unica a votare martedì 24 febbraio, ha indicato i cinque artisti in testa alla classifica provvisoria.

Sono: Serena Brancale, Arisa, Ditonellapiaga, Fedez & Marco Masini e Fulminacci. Senza ordine di piazzamento: sappiamo chi c’è, non in quale posizione.

Come funziona il voto della prima serata

Nella prima serata ha votato solo la Sala Stampa con votazione da 1 a 10. Televoto e Giuria delle Radio entrano in gioco da stasera, mercoledì 25 febbraio. La classifica che abbiamo adesso è quindi esclusivamente il giudizio della critica accreditata: niente pubblico, niente radio.

Il confronto con i pre-ascolti di gennaio

A gennaio avevamo raccolto e incrociato i voti di 20 testate giornalistiche sui 30 brani in gara prima del Festival. Quattro dei cinque nomi nella top 5 di ieri sera erano già nelle prime quattro posizioni di quella classifica.

Ditonellapiaga con Che fastidio! era prima con una media di 7,70. Fulminacci con Stupida sfortuna secondo con 6,93. Serena Brancale con Qui con me terza con 6,88. Fedez & Marco Masini con Male necessario quarti con 6,82.

La stampa si è confermata coerente con il giudizio di un mese fa. L’unica sorpresa è Arisa: quindicesima nei pre-ascolti con una media di 6,13. A gennaio scrivevamo «”ecnica indiscutibile, ma la canzone divide più del previsto“. Dal vivo evidentemente ha convinto di più.

Cosa cambia da stasera

Da questa sera entrano in gioco Televoto e Giuria delle Radio, che pesano ciascuno il 50% del voto serale. La classifica può cambiare in modo significativo. Appuntamento su Rai 1 dalle 20:40, con Carlo Conti e Laura Pausini alla conduzione e Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo come co-conduttori.

 

