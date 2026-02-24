Blind, El Ma & Soniko: da Area Sanremo 2025 alle Nuove Proposte di Sanremo 2026 con “Nei Miei DM”

Blind, El Ma & Soniko, Nei Miei DM: significato del testo del brano in gara tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

In gara nella sezione Nuove Proposte del 76° Festival di Sanremo con il singolo Nei Miei DM, l’inedito trio formato da Blind, El Ma & Soniko (qui la nostra intervista) si esibirà per la prima volta sul palco dell’Ariston, dove sfiderà Nicolò Filippucci e la sua Laguna, mercoledì 25 febbraio 2026.

DA AREA SANREMO ALLE NUOVE PROPOSTE DI SANREMO 2026

Blind, El Ma & Soniko – così come Mazzariello – approdano tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026 dopo essere stati proclamati vincitori di Area Sanremo 2025, il concorso organizzato dalla città di Sanremo e dall’Orchestra Sinfonica a cui hanno partecipato oltre 500 candidati.

BLIND, EL MA & SONIKO, “NEI MIEI DM”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Nei Miei DM è un brano pop-dance energico e moderno, che racconta un flirt all’epoca dei social, attraverso il linguaggio della Gen Z, fatto di messaggi, attese e desideri.

“Il brano è nato in modo spontaneo dal desiderio di raccontare come oggi le emozioni passino spesso da uno schermo, prima ancora che dalla realtà. È una canzone che parla di attrazione, attesa e connessione, ma lo fa con leggerezza e con un’energia che ci rappresenta.

Arrivare a Sanremo Giovani, dopo aver vinto Area Sanremo, è per noi un traguardo enorme: significa portare una proposta nuova e diversa su uno dei palchi più importanti d’Europa”.

“NEI MIEI DM”: IL VIDEOCLIP

Il brano è accompagnato da un videoclip che unisce racconto e performance, trasformando la musica in parte attiva della narrazione.

Di fatto, il video mette in scena il rapimento di Blind ed El Ma, sequestrati all’insaputa di Soniko, che si ritrova coinvolto in una surreale caccia al tesoro.

Seguendo una serie di indizi e messaggi, che rimandano ai DM evocati dal titolo, il DJ attraversa così la città, per poi giungere in un garage nascosto, dove Blind ed El Ma sono costretti a esibirsi in un live esclusivo per un misterioso boss locale, interpretato dal noto influencer Nevio Lo Stirato, accompagnato da due guardie del corpo gemelle e dal suo inseparabile barboncino Roger.

Ed ecco che l’atmosfera, inizialmente carica di tensione, diventa sempre più ironica e grottesca, tanto che alla fine anche il boss si lascia trascinare dal ritmo, convertendo il sequestro in una festa collettiva, che riflette perfettamente l’energia positiva del brano.

TESTO DEL BRANO

Sai che è difficile vincere

Contro di te non ho chance

Diventa più facile ridere

Ad ogni smorfia che fai

Non sono capace di fingere

Di fronte al sorriso che hai

Descriverti sai è impossibile

Una come te non ci sarà mai

Con la ragione tu credimi

Che no no non ci fai nulla

Voglio parlare dai siediti

Come io faccio in tribuna

Ti chiedo solo di pensarci

Respira un po’ che ti rilassi

E prova a metterti nei panni

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come me che non l’ha mai persa

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come che abbandona la festa

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio ah ah

Mi aspetti sotto casa

Ho bisogno di una pausa

Mascherati i miei sorrisi

Solo insieme siamo vivi

Ho profumo dei tuoi fiori

Ma non sento più i rumori

Dei tuoi baci su di me

E non mi chiedere perché

Il tuo sorriso mi lascia senza fiato

Ma se lo guardo, ritorno nel passato

Tu parlami senza parole

Nei miei DM c’è il tuo nome

Ma dura solo poche ore

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come me che non l’ha mai persa

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come che abbandona la festa

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio ah ah

Ti chiedo solo di pensarci

Respira un po’ che ti rilassi

E prova a metterti nei panni

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come te che non l’ha mai persa

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come me che non l’ha mai persa

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio

ah ah