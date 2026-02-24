Blind, El Ma & Soniko: da Area Sanremo 2025 alle Nuove Proposte di Sanremo 2026 con “Nei Miei DM”

Blind, El Ma & Soniko, Nei Miei DM: significato del testo del brano in gara tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.
In gara nella sezione Nuove Proposte del 76° Festival di Sanremo con il singolo Nei Miei DM, l’inedito trio formato da Blind, El Ma & Soniko (qui la nostra intervista) si esibirà per la prima volta sul palco dell’Ariston, dove sfiderà Nicolò Filippucci e la sua Laguna, mercoledì 25 febbraio 2026.
DA AREA SANREMO ALLE NUOVE PROPOSTE DI SANREMO 2026
Blind, El Ma & Soniko – così come Mazzariello – approdano tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026 dopo essere stati proclamati vincitori di Area Sanremo 2025, il concorso organizzato dalla città di Sanremo e dall’Orchestra Sinfonica a cui hanno partecipato oltre 500 candidati.
BLIND, EL MA & SONIKO, “NEI MIEI DM”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO
Nei Miei DM è un brano pop-dance energico e moderno, che racconta un flirt all’epoca dei social, attraverso il linguaggio della Gen Z, fatto di messaggi, attese e desideri.
“Il brano è nato in modo spontaneo dal desiderio di raccontare come oggi le emozioni passino spesso da uno schermo, prima ancora che dalla realtà. È una canzone che parla di attrazione, attesa e connessione, ma lo fa con leggerezza e con un’energia che ci rappresenta.
Arrivare a Sanremo Giovani, dopo aver vinto Area Sanremo, è per noi un traguardo enorme: significa portare una proposta nuova e diversa su uno dei palchi più importanti d’Europa”.
“NEI MIEI DM”: IL VIDEOCLIP
Il brano è accompagnato da un videoclip che unisce racconto e performance, trasformando la musica in parte attiva della narrazione.
Di fatto, il video mette in scena il rapimento di Blind ed El Ma, sequestrati all’insaputa di Soniko, che si ritrova coinvolto in una surreale caccia al tesoro.
Seguendo una serie di indizi e messaggi, che rimandano ai DM evocati dal titolo, il DJ attraversa così la città, per poi giungere in un garage nascosto, dove Blind ed El Ma sono costretti a esibirsi in un live esclusivo per un misterioso boss locale, interpretato dal noto influencer Nevio Lo Stirato, accompagnato da due guardie del corpo gemelle e dal suo inseparabile barboncino Roger.
Ed ecco che l’atmosfera, inizialmente carica di tensione, diventa sempre più ironica e grottesca, tanto che alla fine anche il boss si lascia trascinare dal ritmo, convertendo il sequestro in una festa collettiva, che riflette perfettamente l’energia positiva del brano.
TESTO DEL BRANO
Sai che è difficile vincere
Contro di te non ho chance
Diventa più facile ridere
Ad ogni smorfia che fai
Non sono capace di fingere
Di fronte al sorriso che hai
Descriverti sai è impossibile
Una come te non ci sarà mai
Con la ragione tu credimi
Che no no non ci fai nulla
Voglio parlare dai siediti
Come io faccio in tribuna
Ti chiedo solo di pensarci
Respira un po’ che ti rilassi
E prova a metterti nei panni
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come me che non l’ha mai persa
Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio
Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come che abbandona la festa
Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio
Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio ah ah
Mi aspetti sotto casa
Ho bisogno di una pausa
Mascherati i miei sorrisi
Solo insieme siamo vivi
Ho profumo dei tuoi fiori
Ma non sento più i rumori
Dei tuoi baci su di me
E non mi chiedere perché
Il tuo sorriso mi lascia senza fiato
Ma se lo guardo, ritorno nel passato
Tu parlami senza parole
Nei miei DM c’è il tuo nome
Ma dura solo poche ore
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come me che non l’ha mai persa
Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio
Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come che abbandona la festa
Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio
Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio ah ah
Ti chiedo solo di pensarci
Respira un po’ che ti rilassi
E prova a metterti nei panni
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come te che non l’ha mai persa
Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio
Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come me che non l’ha mai persa
Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio
Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio
ah ah