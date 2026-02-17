17 Febbraio 2026
di
Lorenza Ferraro
Interviste
Blind, El Ma & Soniko approdano a Sanremo 2026 con “Nei Miei DM”

In gara tra le Nuove Proposte, il trio è reduce dalla vittoria ad Area Sanremo 2025

Intervista Blind, El Ma & Soniko "Nei Miei DM"
Nei Miei DM è il brano con cui, dopo aver vinto Area Sanremo 2025, Blind, El Ma & Soniko gareggeranno nella sezione Nuove Proposte del 76° Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026.

“Il brano è nato in modo spontaneo, dal desiderio di raccontare come oggi le emozioni passino spesso da uno schermo prima ancora che dalla realtà. È una canzone che parla di attrazione, attesa e connessione, ma lo fa con leggerezza e con un’energia che ci rappresenta.

Arrivare a Sanremo Giovani, dopo aver vinto Area Sanremo, è per noi un traguardo enorme: significa portare una proposta nuova e diversa su uno dei palchi più importanti d’Europa”.

BLIND, EL MA & SONIKO PRESENTANO “NEI MIEI DM”

Brano pop-dance energico e moderno, che racconta un flirt all’epoca dei social, Nei Miei DM è accompagnato da un videoclip che unisce racconto e performance, trasformando la musica in parte attiva della narrazione.

Di fatto, il video mette in scena il rapimento di Blind ed El Ma, sequestrati all’insaputa di Soniko, che si ritrova coinvolto in una surreale caccia al tesoro.

Seguendo una serie di indizi e messaggi, che rimandano ai DM evocati dal titolo, il DJ attraversa così la città, per poi giungere in un garage nascosto, dove Blind ed El Ma sono costretti a esibirsi in un live esclusivo per un misterioso boss locale, interpretato dal noto influencer Nevio Lo Stirato, accompagnato da due guardie del corpo gemelle e dal suo inseparabile barboncino Roger.

Ed ecco che l’atmosfera, inizialmente carica di tensione, diventa sempre più ironica e grottesca, tanto che alla fine anche il boss si lascia trascinare dal ritmo, convertendo il sequestro in una festa collettiva, che riflette perfettamente l’energia positiva del brano.

Soniko, Blind & El Ma Cover Nei Miei DM

NUOVE PROPOSTE SANREMO 2026: “NEI MIEI DM”, L’INTERVISTA A BLIND, EL MA & SONIKO

In attesa della partecipazione al Festival di Sanremo 2026, nella sezione Nuove Proposte, Blind, El Ma & Soniko hanno ripercorso insieme a noi il loro percorso ad Area Sanremo 2025, raccontandoci cosa li ha spinti a dare vita a questa nuova formazione, che li vede esibirsi in trio.

“Hai detto bene. Noi siamo un trio, non una band. Ognuno di noi ha infatti un suo progetto solista. Ci siamo uniti solo in occasione del Festival. Calato il sipario su Sanremo 2026, riprenderemo i nostri percorsi”.

Intanto, se sul palco dell’Ariston ascolteremo Nei Miei DM è anche merito di Achille Lauro o, per lo meno, della sua Incoscienti Giovani, che Soniko – reduce da anni anni di stop musicale – ha ascoltato per mesi in radio fino a convincersi che valeva la pena provare a lottare per conquistare un pass per l’Ariston.

A seguire la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per conoscere meglio Blind, El Ma & Soniko!

 

