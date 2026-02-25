25 Febbraio 2026
Festival di Sanremo
25 Febbraio 2026

Sanremo 2026, la classifica dei lettori di All Music Italia: Arisa in testa, male Luchè

Dal sondaggio online e Instagram nasce la classifica definitiva dei lettori: differenze con quote e intelligenza artificiale.

Classifica lettori Sanremo 2026 con Arisa prima
I lettori di All Music Italia hanno votato.

Dopo aver raccolto le preferenze espresse dai lettori con il sondaggio sul sito e i su Instagram, abbiamo convertito le stelle (da 1 a 4) in voto in decimi per ottenere la classifica definitiva dei lettori di All Music Italia per il Festival di Sanremo 2026.

Il risultato finale racconta un Festival diverso da quello delle quote e in parte diverso anche dalle previsioni dell’intelligenza artificiale. Ecco la classifica completa e l’analisi dei dati.

Classifica generale lettori Sanremo 2026: la Top 10

  1. ArisaMagica favola – 8,19
  2. Fedez & Marco MasiniMale necessario – 7,84
  3. LDA & Aka7evenPoesie clandestine – 7,65
  4. Serena BrancaleQui con me – 7,64
  5. FulminacciStupida sfortuna – 7,36
  6. SayfTu mi piaci tanto – 7,20
  7. Bambole di PezzaResta con me – 7,08
  8. J-AxItalia Starter Pack – 7,07
  9. DitonellapiagaChe fastidio! – 6,92
  10. LevanteSei tu – 6,82

Arisa conquista il primo posto nella classifica generale dei lettori di Sanremo 2026, superando nomi dati per favoriti dalle quote e dalle previsioni iniziali. Il pubblico premia un brano percepito come diretto e immediato.

Sufficienti (voto tra 6 e 6,99)

  • Raf – 6,77
  • Tommaso Paradiso – 6,75
  • Malika Ayane – 6,56
  • Sal Da Vinci – 6,54
  • Ermal Meta – 6,48
  • Enrico Nigiotti – 6,47
  • Michele Bravi – 6,46
  • Samurai Jay – 6,35
  • Tredici Pietro – 6,18
  • Nayt – 6,15
  • Mara Sattei – 6,01

È la fascia più ampia della classifica dei lettori di Sanremo 2026: brani apprezzati ma non trascinanti. Qui spicca il caso di Ermal Meta, che nelle previsioni AI risultava tra i più compatibili con la vittoria, ma nel voto popolare si ferma a metà classifica.

Scarsi (voto tra 5 e 5,99)

  • Elettra Lamborghini – 5,78
  • Dargen D’Amico – 5,64
  • Maria Antonietta e Colombre – 5,56
  • Patty Pravo – 5,56
  • Francesco Renga – 5,41
  • Leo Gassmann – 5,35

In questa zona della classifica generale di Sanremo 2026 emergono alcune divergenze rispetto alla stampa, che aveva premiato soprattutto progetti più autoriali.

Insufficienti (voto sotto 5)

  • Chiello – 4,55
  • Eddie Brock – 4,42
  • Luchè – 4,14

Luchè chiude la classifica dei lettori di Sanremo 2026. Un dato che sorprende considerando la sua forza streaming nel 2025, ma che dimostra come il voto festivaliero segua dinamiche diverse dal mercato.

Instagram vs Sito: cosa cambia nella classifica Sanremo 2026

Incrociando i voti Instagram con quelli del sito emergono differenze interessanti. Instagram premia maggiormente alcuni artisti come Raf e Michele Bravi, mentre il pubblico del sito tende a penalizzare maggiormente proposte percepite come più deboli.

La classifica generale di Sanremo 2026 nasce proprio dalla somma di questi due pubblici, offrendo una fotografia più ampia e meno polarizzata.

Previsioni A.I. vs voto lettori

Nelle previsioni elaborate dall’intelligenza artificiale, i profili più compatibili con la vittoria erano Serena Brancale, Ermal Meta e Fedez & Masini. I lettori confermano solo in parte questo scenario.

La vera sorpresa è Arisa, che non era la favorita assoluta nelle simulazioni ma conquista il primo posto nella classifica generale dei lettori di Sanremo 2026.

Il confronto tra pubblico, stampa e modelli previsionali dimostra ancora una volta che il Festival è la somma di prospettive diverse. E che il palco dell’Ariston può ribaltare qualsiasi previsione.

