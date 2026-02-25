Festival di Sanremo 2026: vota tutte le canzoni e crea la classifica dei lettori

Il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo e ora la parola passa ai lettori. Dopo l’esibizione di tutti i 30 Big in gara, è il momento di valutare ogni brano e costruire la classifica dei lettori di All Music Italia.
Abbiamo attivato un sondaggio ufficiale in cui puoi assegnare un voto da 1 a 4 stelle a ciascuna canzone. La classifica finale sarà determinata dalla somma dei voti raccolti tramite questo modulo e da quelli espressi nel nostro canale Instagram.
Come votare le canzoni di Sanremo 2026
Per ogni brano in gara puoi assegnare:
- ⭐ 1 stella – Bocciata
- ⭐⭐ 2 stelle – Debole
- ⭐⭐⭐ 3 stelle – Buona
- ⭐⭐⭐⭐ 4 stelle – Promossa
L’ordine dei brani è casuale per garantire equilibrio nella votazione.
Vota qui sotto
Se non visualizzi correttamente il modulo incorporato, puoi votare direttamente da questo link:
Vota le canzoni di Sanremo 2026
Partecipa anche su Instagram
La classifica finale dei lettori sarà calcolata sommando i voti raccolti tramite questo modulo e quelli espressi nel nostro canale Instagram.
Per votare anche lì, iscriviti al canale ufficiale:
Canale Instagram All Music Italia – Sanremo 2026
Il sondaggio resterà aperto fino alle 18:00 di mercoledì 25 febbraio 2026. La classifica dei lettori sarà pubblicata prima dell’inizio della seconda serata del Festival.