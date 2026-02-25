25 Febbraio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Festival di Sanremo
25 Febbraio 2026

Festival di Sanremo 2026: vota tutte le canzoni e crea la classifica dei lettori

Dopo l’esibizione dei 30 Big, i lettori possono assegnare da 1 a 4 stelle a ogni brano e contribuire alla classifica finale.

Festival di Sanremo
Sondaggio Sanremo 2026 per votare tutte le canzoni in gara
Il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo e ora la parola passa ai lettori. Dopo l’esibizione di tutti i 30 Big in gara, è il momento di valutare ogni brano e costruire la classifica dei lettori di All Music Italia.

Abbiamo attivato un sondaggio ufficiale in cui puoi assegnare un voto da 1 a 4 stelle a ciascuna canzone. La classifica finale sarà determinata dalla somma dei voti raccolti tramite questo modulo e da quelli espressi nel nostro canale Instagram.

Come votare le canzoni di Sanremo 2026

Per ogni brano in gara puoi assegnare:

  • ⭐ 1 stella – Bocciata
  • ⭐⭐ 2 stelle – Debole
  • ⭐⭐⭐ 3 stelle – Buona
  • ⭐⭐⭐⭐ 4 stelle – Promossa

L’ordine dei brani è casuale per garantire equilibrio nella votazione.

Vota qui sotto

Se non visualizzi correttamente il modulo incorporato, puoi votare direttamente da questo link:
Vota le canzoni di Sanremo 2026

Partecipa anche su Instagram

La classifica finale dei lettori sarà calcolata sommando i voti raccolti tramite questo modulo e quelli espressi nel nostro canale Instagram.

Per votare anche lì, iscriviti al canale ufficiale:
Canale Instagram All Music Italia – Sanremo 2026

Il sondaggio resterà aperto fino alle 18:00 di mercoledì 25 febbraio 2026. La classifica dei lettori sarà pubblicata prima dell’inizio della seconda serata del Festival.

All Music Italia

