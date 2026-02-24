24 Febbraio 2026
Festival di Sanremo
24 Febbraio 2026

Festival di Sanremo 2026, prima serata: promossi e bocciati della redazione

Cinque firme di All Music Italia votano tutte le esibizioni della prima serata e dividono tra promossi, bocciati e giudizi contrastanti.

Promossi e bocciati Sanremo 2026 prima serata redazione
La prima serata del Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo anche su All Music Italia con i voti della redazione. Cinque firme del team hanno valutato tutte le esibizioni per costruire una classifica interna basata sulla media dei giudizi individuali.

A esprimersi sono stati Alberto Muraro, Alessandro Genovese, Anna Ida Cortese, Lorenza Ferraro e la caporedattrice Oriana Meo. I voti sono stati assegnati su una scala da 4 a 10, con mezzi punti ammessi, senza confronto preventivo tra i redattori.

Di seguito trovate medie, voti singoli e commenti della redazione, canzone per canzone.

Articolo in aggiornamento in tempo reale durante la diretta della prima serata del Festival di Sanremo 2026.

Continua

