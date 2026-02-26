Sanremo 2026, i brani più trasmessi in radio: Ditonellapiaga in testa, la classifica EarOne aggiornata

A tre giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, le radio italiane hanno già fatto le loro scelte. I dati EarOne aggiornati alle ore 1:30 del 26 febbraio rivelano quali sono i brani più trasmessi in assoluto dall’inizio della manifestazione. In testa c’è Ditonellapiaga con Che fastidio!, seguita da Tommaso Paradiso e dal duo Fedez e Marco Masini.

Tra le Nuove Proposte domina il trio Blind, El Ma e Soniko con Nei miei DM, che si piazzerebbe al 17° posto nella classifica generale.

Ecco la classifica completa con Big e Nuove Proposte, punteggi e numero di passaggi radiofonici.

Ditonellapiaga domina la classifica radio con “Che fastidio!”

Con un punteggio di 19.468,2 punti e 234 passaggi, Che fastidio! di Ditonellapiaga (BMG) è il brano più trasmesso dalle radio italiane dall’inizio del Festival. Un risultato che conferma l’entusiasmo della critica e del pubblico per un pezzo che sta conquistando anche il televoto. Al secondo posto troviamo I romantici di Tommaso Paradiso (Sony) con 17.215 punti e 173 passaggi, mentre al terzo posto si piazza Male necessario di Fedez e Marco Masini (Warner Records) con 13.815 punti e 182 passaggi.

La Top 10 dei brani più trasmessi in radio

Dietro il podio, la classifica vede Malika Ayane al quarto posto con Animali notturni (13.371,2 punti, 185 passaggi), seguita da Fulminacci con Stupida sfortuna (12.792,3 punti, 172 passaggi) e Sal Da Vinci con Per sempre sì (12.739,1 punti, 202 passaggi).

Settimo posto per J-AX con Italia Starter Pack (11.459,5 punti, 155 passaggi), ottavo per Sayf con Tu mi piaci tanto (10.455 punti, 134 passaggi), nono per Serena Brancale con Qui con me (10.027,1 punti, 179 passaggi) e decimo per Levante con Sei tu (9.641 punti, 126 passaggi).

La classifica completa EarOne Sanremo 2026 (Big + Nuove Proposte)

Di seguito la classifica completa dei 30 Big e delle 4 Nuove Proposte in gara a Sanremo 2026 con i dati EarOne aggiornati alle ore 1:30 del 26 febbraio 2026:

Ditonellapiaga – Che fastidio! (BMG) – 19.468,2 punti, 234 passaggi Tommaso Paradiso – I romantici (Sony) – 17.215 punti, 173 passaggi Fedez, Marco Masini – Male necessario (Warner Records) – 13.815 punti, 182 passaggi Malika Ayane – Animali notturni (Carosello Records, Believe) – 13.371,2 punti, 185 passaggi Fulminacci – Stupida sfortuna (Maciste Dischi, Warner Music Italy) – 12.792,3 punti, 172 passaggi Sal Da Vinci – Per sempre sì (Warner Records) – 12.739,1 punti, 202 passaggi J-AX – Italia Starter Pack (Sony) – 11.459,5 punti, 155 passaggi Sayf – Tu mi piaci tanto (Warner Records) – 10.455 punti, 134 passaggi Serena Brancale – Qui con me (Warner Records) – 10.027,1 punti, 179 passaggi Levante – Sei tu (Warner Records) – 9.641 punti, 126 passaggi Samurai Jay – Ossessione (Island) – 9.524,45 punti, 123 passaggi Elettra Lamborghini – Voilà (Emi Records Italy) – 9.443,45 punti, 128 passaggi Colombre, Maria Antonietta – La felicità e basta (Sony) – 8.981,39 punti, 99 passaggi Raf – Ora e per sempre (Warner Records) – 8.194,58 punti, 139 passaggi Eddie Brock – Avvoltoi (Warner Records) – 7.478,03 punti, 86 passaggi Dargen D’Amico – Ai ai (Island) – 7.387,26 punti, 123 passaggi Blind, El Ma, Soniko – Nei miei DM (Sony, Beat Sound) – NUOVE PROPOSTE – 7.518,15 punti, 106 passaggi Luchè – Labirinto (Warner Records) – 7.111,61 punti, 86 passaggi Ermal Meta – Stella stellina (Sony) – 7.087,88 punti, 114 passaggi Arisa – Magica favola (Warner Records) – 7.077,87 punti, 170 passaggi Tredici Pietro – Uomo che cade (Sony) – 7.047,8 punti, 81 passaggi Nicolò Filippucci – Laguna (Warner Records) – NUOVE PROPOSTE – 6.905,09 punti, 85 passaggi Leo Gassmann – Naturale (Emi Records Italy) – 6.678,3 punti, 77 passaggi Angelica Bove – Mattone (Warner Records) – NUOVE PROPOSTE – 6.603,64 punti, 85 passaggi Bambole Di Pezza – Resta con me (Emi Records Italy) – 6.153,58 punti, 105 passaggi Mazzariello – MANIFESTAZIONE D’AMORE (Sony) – NUOVE PROPOSTE – 5.887,77 punti, 76 passaggi LDA, Aka 7even – Poesie clandestine (Sony) – 5.462,33 punti, 110 passaggi Francesco Renga – Il meglio di me (Warner Records) – 5.409,21 punti, 102 passaggi Chiello – Ti penso sempre (Island) – 5.340,63 punti, 72 passaggi Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare (Sony) – 5.279,78 punti, 74 passaggi Michele Bravi – Prima o poi (Believe) – 4.823,46 punti, 95 passaggi Nayt – Prima che (Sony) – 4.493,09 punti, 78 passaggi Mara Sattei – Le cose che non sai di me (Sony) – 4.285,03 punti, 94 passaggi Patty Pravo – Opera (NAR International, Warner Music Italy) – 3.820,02 punti, 61 passaggi

Nuove Proposte: tutti nella Top 26 generale

Un dato interessante emerge dalla classifica unificata: tutte e quattro le Nuove Proposte si piazzerebbero nella Top 26 generale. Blind, El Ma e Soniko con Nei miei DM sarebbero al 17° posto assoluto con 7.518,15 punti e 106 passaggi, seguiti da Nicolò Filippucci con Laguna al 22° posto (6.905,09 punti, 85 passaggi), Angelica Bove con Mattone al 24° posto (6.603,64 punti, 85 passaggi) e Mazzariello con MANIFESTAZIONE D’AMORE al 26° posto (5.887,77 punti, 76 passaggi).

Le etichette: BMG e Sony guidano in radio, Warner Music domina per numeri

Se si analizzano i dati per performance in radio, emerge un quadro articolato. BMG conquista il primo posto assoluto grazie a Ditonellapiaga, mentre Sony piazza ben tre brani nella Top 10 (Tommaso Paradiso al secondo posto, J-AX al settimo e Colombre/Maria Antonietta al tredicesimo) e domina tra le Nuove Proposte con tre brani su quattro (Blind-El Ma-Soniko, Mazzariello e LDA-Aka 7even).

Warner Music, considerando tutte le sue label, ottiene il miglior risultato con il terzo posto di Fedez e Masini e piazza cinque brani nella Top 10 (Fedez-Masini, Sal Da Vinci, Sayf, Serena Brancale e Levante).

Tra le etichette indipendenti, ottima performance di Carosello Records con Malika Ayane al quarto posto.