Sanremo 2026, le pagelle della seconda serata: i voti di All Music Italia ai 15 Big e alle Nuove Proposte

Le pagelle di Sanremo 2026 di All Music Italia: i voti e i giudizi di Alvise Salerno ai 15 cantanti in gara dopo la seconda serata del Festival di Sanremo 2026.

Sul palco dell’Ariston si esibiscono 15 dei 30 Big, valutati nella seconda serata dal Televoto e dalla Giuria delle Radio (50% ciascuno). Di seguito trovate il nostro giudizio canzone per canzone, con il voto live e, a seguire, il voto che avevamo assegnato al brano in occasione del preascolto “one-shot” riservato alla stampa dello scorso gennaio e il voto assegnato nella prima serata.

Sanremo 2026 – seconda serata le pagelle

Partiamo dalla categoria nuove proposte.

La gara dei giovani è affidata alla conduzione di Gianluca Gazzoli in seconda serata. Le due sfide di mercoledì determinano i finalisti che si sfideranno giovedì.

Nicolò Filippucci – Laguna

Nicolò Filippucci apre la gara dei giovani e la seconda serata del Festival con la potenza vocale che abbiamo imparato a conoscere nell’ultimo anno. È andato tutto come doveva: c’è stata solo una piccola stecca sull’ultimo ritornello, dovuta all’emozione, ma l’esordio è andato bene, molto bene per uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. Voto: ★★★★★★★½ 7½

Blind, El Ma & Soniko – Nei miei dm

Il brano di Blind, El Ma e Soniko è quello che è: non stiamo parlando di qualcosa di memorabile. A loro vantaggio c’è però la scioltezza sul palco all’esordio all’Ariston. Il peso di quel palco non è stato un limite, ed è stato un bene soprattutto per acquisire esperienza in ottica futura, insieme o con percorsi separati. Voto: ★★★★★★½ 6½

Mazzariello – MANIFESTAZIONE D’AMORE

Mazzariello con la sua chitarra a forma di cuore – omaggio a Prince? – se l’è goduta al 100%, ha sorriso dal primo all’ultimo secondo e, come tutti gli esordienti a Sanremo quest’anno, ha retto bene il palco dell’Ariston come se fosse stato lì già in passato. Vocalmente non ha sbagliato nulla e la sua canzone resta in testa con allegria e freschezza, la stessa che ha trasmesso lui questa sera. Voto: ★★★★★★★ 7

Angelica Bove – Mattone

Angelica Bove ha fatto quello che aveva già fatto durante Sanremo Giovani: salire sul palco e mettere tutta l’emozione che ha in corpo sull’interpretazione del brano. Mattone ha uno dei testi migliori di questo Festival, tra giovani e Big: bisogna maneggiarlo con cura e lei lo ha fatto anche all’Ariston. Voto: ★★★★★★★½ 7½

SANREMO 2026 PAGELLE 25 FEBBRAIO – BIG

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Il nostro voto alla prima serata: 7½. Il nostro voto al preascolto di gennaio: 4.

Serena Brancale – Qui con me

Il nostro voto alla prima serata: 8½. Il nostro voto al preascolto di gennaio: 8.

Nayt – Prima che

Il nostro voto alla prima serata: 6½. Il nostro voto al preascolto di gennaio: 6½.

Malika Ayane – Animali notturni

Il nostro voto alla prima serata: 6½. Il nostro voto al preascolto di gennaio: 6½.

Eddie Brock – Avvoltoi

Il nostro voto alla prima serata: 5½. Il nostro voto al preascolto di gennaio: 5½.

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

Il nostro voto alla prima serata: 7. Il nostro voto al preascolto di gennaio: 7.

J-AX – Italia starter pack

Il nostro voto alla prima serata: 6. Il nostro voto al preascolto di gennaio: 6.

Bambole di Pezza – Resta con me

Il nostro voto alla prima serata: 7½. Il nostro voto al preascolto di gennaio: 6½.

Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

Il nostro voto alla prima serata: 6. Il nostro voto al preascolto di gennaio: 6.

Leo Gassmann – Naturale

Il nostro voto alla prima serata: 5½. Il nostro voto al preascolto di gennaio: 5.

Francesco Renga – Il meglio di me

Il nostro voto alla prima serata: 6. Il nostro voto al preascolto di gennaio: 5.

LDA & Aka 7even – Poesie clandestine

Il nostro voto alla prima serata: 7. Il nostro voto al preascolto di gennaio: 4½.

Chiello – Ti penso sempre

Il nostro voto alla prima serata: 7½. Il nostro voto al preascolto di gennaio: 6.

Tredici Pietro – Uomo che cade

Il nostro voto alla prima serata: 7. Il nostro voto al preascolto di gennaio: 7.

Fulminacci – Stupida sfortuna

Il nostro voto alla prima serata: 7. Il nostro voto al preascolto di gennaio: 6.