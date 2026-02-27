27 Febbraio 2026
27 Febbraio 2026

A che ora cantano i Big nella quarta serata di Sanremo 2026

Tutti gli orari stimati dei 30 Campioni con ospiti nella Serata delle Cover

Festival di Sanremo
A che ora cantano i Big quarta serata Sanremo 2026
La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 è dedicata alla Serata delle Cover e vede esibirsi tutti e 30 i Big in gara. Di seguito gli orari stimati di uscita dei cantanti secondo la scaletta ufficiale diffusa dalla Rai, per sapere a che ora canta ciascun artista nel corso della diretta su Rai 1.

A che ora cantano i Big nella quarta serata di Sanremo 2026

      • Elettra Lamborghini con Las Ketchup – ore 20:51 circa
      • Eddie Brock con Fabrizio Moro – ore 20:57 circa
      • Mara Sattei con Mecna – ore 21:11 circa
      • Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – ore 21:18 circa
      • Levante con Gaia – ore 21:27 circa
      • Malika Ayane con Claudio Santamaria – ore 21:33 circa
      • Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – ore 21:44 circa
      • Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – ore 21:50 circa
      • Tommaso Paradiso con Stadio – ore 21:56 circa
      • Michele Bravi con Fiorella Mannoia – ore 22:02 circa
      • Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – ore 22:11 circa
      • Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – ore 22:18 circa
      • Fulminacci con Francesca Fagnani – ore 22:26 circa
      • LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – ore 22:37 circa
      • Raf con The Kolors – ore 22:49 circa
      • J-Ax con Ligera County Fam. – ore 23:00 circa
      • Ditonellapiaga con TonyPitony – ore 23:08 circa
      • Enrico Nigiotti con Alfa – ore 23:17 circa
      • Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – ore 23:29 circa
      • Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – ore 23:47 circa
      • Francesco Renga con Giusy Ferreri – ore 23:53 circa
      • Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – ore 00:00 circa
      • Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – ore 00:06 circa
      • Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – ore 00:15 circa
      • Fedez & Masini con Stjepan Hauser – ore 00:21 circa
      • Ermal Meta con Dardust – ore 00:34 circa
      • Nayt con Joan Thiele – ore 00:40 circa
      • Luchè con Gianluca Grignani – ore 00:50 circa
      • Chiello con il maestro Saverio Cigarini – ore 01:00 circa
      • Leo Gassmann con Aiello – ore 01:06 circa

Gli orari sono indicativi e possono subire variazioni nel corso della diretta. Lo stop al televoto è previsto intorno alle 01:15, con la proclamazione del vincitore della Serata delle Cover poco dopo.

