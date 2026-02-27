La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 è dedicata alla Serata delle Cover e vede esibirsi tutti e 30 i Big in gara. Di seguito gli orari stimati di uscita dei cantanti secondo la scaletta ufficiale diffusa dalla Rai, per sapere a che ora canta ciascun artista nel corso della diretta su Rai 1.

A che ora cantano i Big nella quarta serata di Sanremo 2026

Elettra Lamborghini con Las Ketchup – ore 20:51 circa Eddie Brock con Fabrizio Moro – ore 20:57 circa Mara Sattei con Mecna – ore 21:11 circa Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – ore 21:18 circa Levante con Gaia – ore 21:27 circa Malika Ayane con Claudio Santamaria – ore 21:33 circa Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – ore 21:44 circa Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – ore 21:50 circa Tommaso Paradiso con Stadio – ore 21:56 circa Michele Bravi con Fiorella Mannoia – ore 22:02 circa Tredici Pietro con Galeffi , Fudasca & Band – ore 22:11 circa Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – ore 22:18 circa Fulminacci con Francesca Fagnani – ore 22:26 circa LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – ore 22:37 circa Raf con The Kolors – ore 22:49 circa J-Ax con Ligera County Fam. – ore 23:00 circa Ditonellapiaga con TonyPitony – ore 23:08 circa Enrico Nigiotti con Alfa – ore 23:17 circa Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – ore 23:29 circa Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – ore 23:47 circa Francesco Renga con Giusy Ferreri – ore 23:53 circa Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – ore 00:00 circa Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – ore 00:06 circa Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – ore 00:15 circa Fedez & Masini con Stjepan Hauser – ore 00:21 circa Ermal Meta con Dardust – ore 00:34 circa Nayt con Joan Thiele – ore 00:40 circa Luchè con Gianluca Grignani – ore 00:50 circa Chiello con il maestro Saverio Cigarini – ore 01:00 circa Leo Gassmann con Aiello – ore 01:06 circa



Gli orari sono indicativi e possono subire variazioni nel corso della diretta. Lo stop al televoto è previsto intorno alle 01:15, con la proclamazione del vincitore della Serata delle Cover poco dopo.