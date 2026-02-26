26 Febbraio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Festival di Sanremo
26 Febbraio 2026

Classifica Spotify Sanremo 2026: tutti e 30 i brani nella Top 200 Italia

Lo streaming certifica l’impatto del Festival: presenza totale nella Top 200

di Oriana Meo
Classifica Spotify Sanremo 2026 nella Top 200 Italia
La classifica Spotify Sanremo 2026 certifica un dato netto: tutti e 30 i brani in gara al Festival di Sanremo 2026 sono presenti nella Top 200 Spotify Italia (daily, riferita al 25 febbraio 2026). Lo streaming settimanale diventa così il primo vero indicatore del gradimento del pubblico, fotografando gerarchie e distanze già molto chiare.

Classifica Spotify Sanremo 2026: tutti e 30 i brani nella Top 200 Italia

  1. Fedez, Marco MasiniMale necessario
  2. SayfTu mi piaci tanto
  3. NaytPrima che
  4. DitonellapiagaChe fastidio!
  5. LuchèLabirinto
  6. Serena BrancaleQui con me
  7. Samurai JayOssessione
  8. FulminacciStupida sfortuna
  9. Tommaso ParadisoI romantici
  10. ArisaMagica favola
  11. Sal Da VinciPer sempre sì
  12. J-AXItalia Starter Pack
  13. LDA, Aka 7evenPoesie clandestine
  14. Malika AyaneAnimali notturni
  15. ChielloTi penso sempre
  16. Ermal MetaStella stellina
  17. LevanteSei tu
  18. Tredici PietroUomo che cade
  19. Michele BraviPrima o poi
  20. Dargen D’AmicoAi ai
  21. Mara SatteiLe cose che non sai di me
  22. Enrico NigiottiOgni volta che non so volare
  23. Bambole di PezzaResta con me
  24. Eddie BrockAvvoltoi
  25. Elettra LamborghiniVoilà
  26. Maria Antonietta e ColombreLa felicità e basta
  27. Leo GassmannNaturale
  28. Francesco RengaIl meglio di me
  29. RafOra e per sempre
  30. Patty PravoOpera

Streaming Sanremo 2026: chi domina Spotify Italia

In testa alla classifica Spotify Sanremo 2026 troviamo Fedez e Marco Masini, vicinissimi al milione di stream settimanali. Subito dietro Sayf e Nayt, a conferma di un forte peso dell’area urban nella fotografia dello streaming italiano.

Ottima partenza anche per Serena Brancale, Luchè e Ditonellapiaga, tutti sopra quota ottocentomila ascolti. Nella parte centrale della Top 200 si posizionano nomi come Arisa, Tommaso Paradiso, J-AX e Malika Ayane, mentre chiude la classifica Patty Pravo.

Sanremo 2026 conquista Spotify

Il dato più significativo è uno solo: il Festival occupa interamente la scena streaming. La classifica Spotify Sanremo 2026 mostra una presenza totale nella Top 200 Italia, segno di un impatto immediato e diffuso. Resta ora da capire quanto queste gerarchie terranno nel tempo e come influenzeranno radio e classifiche FIMI nelle prossime settimane.

All Music Italia

