La classifica Spotify Sanremo 2026 certifica un dato netto: tutti e 30 i brani in gara al Festival di Sanremo 2026 sono presenti nella Top 200 Spotify Italia (daily, riferita al 25 febbraio 2026). Lo streaming settimanale diventa così il primo vero indicatore del gradimento del pubblico, fotografando gerarchie e distanze già molto chiare.

Classifica Spotify Sanremo 2026: tutti e 30 i brani nella Top 200 Italia

Fedez, Marco Masini – Male necessario Sayf – Tu mi piaci tanto Nayt – Prima che Ditonellapiaga – Che fastidio! Luchè – Labirinto Serena Brancale – Qui con me Samurai Jay – Ossessione Fulminacci – Stupida sfortuna Tommaso Paradiso – I romantici Arisa – Magica favola Sal Da Vinci – Per sempre sì J-AX – Italia Starter Pack LDA, Aka 7even – Poesie clandestine Malika Ayane – Animali notturni Chiello – Ti penso sempre Ermal Meta – Stella stellina Levante – Sei tu Tredici Pietro – Uomo che cade Michele Bravi – Prima o poi Dargen D’Amico – Ai ai Mara Sattei – Le cose che non sai di me Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare Bambole di Pezza – Resta con me Eddie Brock – Avvoltoi Elettra Lamborghini – Voilà Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta Leo Gassmann – Naturale Francesco Renga – Il meglio di me Raf – Ora e per sempre Patty Pravo – Opera

Streaming Sanremo 2026: chi domina Spotify Italia

In testa alla classifica Spotify Sanremo 2026 troviamo Fedez e Marco Masini, vicinissimi al milione di stream settimanali. Subito dietro Sayf e Nayt, a conferma di un forte peso dell’area urban nella fotografia dello streaming italiano.

Ottima partenza anche per Serena Brancale, Luchè e Ditonellapiaga, tutti sopra quota ottocentomila ascolti. Nella parte centrale della Top 200 si posizionano nomi come Arisa, Tommaso Paradiso, J-AX e Malika Ayane, mentre chiude la classifica Patty Pravo.

Sanremo 2026 conquista Spotify

Il dato più significativo è uno solo: il Festival occupa interamente la scena streaming. La classifica Spotify Sanremo 2026 mostra una presenza totale nella Top 200 Italia, segno di un impatto immediato e diffuso. Resta ora da capire quanto queste gerarchie terranno nel tempo e come influenzeranno radio e classifiche FIMI nelle prossime settimane.