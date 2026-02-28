28 Febbraio 2026
Festival di Sanremo
Sanremo 2026, classifica radio alla finale: Ditonellapiaga domina, Sal Da Vinci vola. I dati EarOne

I dati EarOne aggiornati prima della finale: la classifica completa dei 30 Big e delle Nuove Proposte.

Classifica radio EarOne Sanremo 2026 aggiornata alla finale del 28 febbraio
Sanremo 2026, la classifica radio EarOne aggiornata a poche ore dalla finale.

A poche ore dalla finale del Festival di Sanremo 2026, le radio italiane hanno consolidato le loro preferenze, delineando una classifica che potrebbe influenzare, anche se non in modo diretto, il sentiment del pubblico e della critica. I dati EarOne, aggiornati alle 14:54 del 28 febbraio, confermano il dominio di Ditonellapiaga, ma rivelano anche alcune sorprese e consolidamenti importanti.

Con oltre 1000 passaggi radiofonici, la sua Che fastidio! si conferma il brano più amato dalle emittenti, un risultato che la proietta tra le favorite per il Premio della Critica. Ma la vera notizia è la tenuta del podio, con Tommaso Paradiso e il duo Fedez-Masini che si confermano rispettivamente al secondo e terzo posto, dimostrando una solidità radiofonica che va oltre l’hype della prima ora.

DITONELLAPIAGA IN TESTA, PARADISO E FEDEZ-MASINI SUL PODIO

Con un punteggio di 73.786,5 punti e 1.027 passaggi, Ditonellapiaga (BMG) è irraggiungibile. La sua Che fastidio! ha conquistato le playlist di tutte le principali emittenti, diventando la colonna sonora di questo Festival. Al secondo posto, Tommaso Paradiso con I romantici (Sony) totalizza 64.948,4 punti e 797 passaggi, mentre Fedez e Marco Masini con Male necessario (Warner) si attestano a 63.382,7 punti con 804 passaggi.

LA TOP 10: FULMINACCI E SAL DA VINCI IN GRANDE CRESCITA

Dietro il podio, Fulminacci con “Stupida sfortuna” (Maciste Dischi/Warner) guadagna una posizione e si piazza al quarto posto con 805 passaggi, il numero più alto dopo Ditonellapiaga. J-AX con Italia Starter Pack (Sony) è stabile al quinto posto, mentre Sal Da Vinci con Per sempre sì (Warner) sale al sesto posto con ben 851 passaggi, dimostrando un gradimento crescente da parte delle radio.

Completano la Top 10 Sayf, Malika Ayane, Serena Brancale e Levante, tutti artisti che hanno mantenuto una presenza costante nell’airplay per tutta la settimana del Festival.

LA CLASSIFICA COMPLETA EARONE SANREMO 2026 (BIG)

Di seguito la classifica completa dei 30 Big in gara a Sanremo 2026 con i dati EarOne aggiornati alle 14:54 del 28 febbraio 2026:

  1. Ditonellapiaga – “Che fastidio!” (BMG) – 73.786,5 punti, 1027 passaggi
  2. Tommaso Paradiso – “I romantici” (Sony) – 64.948,4 punti, 797 passaggi
  3. Fedez, Marco Masini – “Male necessario” (Warner) – 63.382,7 punti, 804 passaggi
  4. Fulminacci – “Stupida sfortuna” (Maciste Dischi, Warner) – 58.722,7 punti, 805 passaggi
  5. J-AX – “Italia Starter Pack” (Sony) – 49.986,8 punti, 737 passaggi
  6. Sal Da Vinci – “Per sempre sì” (Warner) – 49.613,6 punti, 851 passaggi
  7. Sayf – “Tu mi piaci tanto” (Warner) – 45.139,2 punti, 667 passaggi
  8. Malika Ayane – “Animali notturni” (Carosello Records, Believe) – 41.705,2 punti, 776 passaggi
  9. Serena Brancale – “Qui con me” (Warner) – 41.340,2 punti, 761 passaggi
  10. Levante – “Sei tu” (Warner) – 38.909,9 punti, 578 passaggi
  11. Samurai Jay – “Ossessione” (Island) – 37.645,6 punti, 599 passaggi
  12. Maria Antonietta, Colombre – “La felicità e basta” (Sony) – 32.502,4 punti, 522 passaggi
  13. Elettra Lamborghini – “Voilà” (EMI) – 31.282,2 punti, 621 passaggi
  14. Tredici Pietro – “Uomo che cade” (Sony) – 30.376,3 punti, 428 passaggi
  15. LDA, Aka 7even – “Poesie clandestine” (Sony) – 29.348,6 punti, 600 passaggi
  16. Arisa – “Magica favola” (Warner) – 28.566 punti, 635 passaggi
  17. Dargen D’Amico – “AI AI” (Island) – 27.197,1 punti, 592 passaggi
  18. Luchè – “Labirinto” (Warner) – 27.052,5 punti, 425 passaggi
  19. Ermal Meta – “Stella stellina” (Sony) – 26.681,3 punti, 518 passaggi
  20. Raf – “Ora e per sempre” (Warner) – 26.380 punti, 571 passaggi
  21. Bambole Di Pezza – “Resta con me” (EMI) – 25.583,9 punti, 535 passaggi
  22. Francesco Renga – “Il meglio di me” (Warner) – 25.065,9 punti, 466 passaggi
  23. Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare” (Sony) – 24.884,8 punti, 312 passaggi
  24. Nayt – “Prima che” (Sony) – 24.175,9 punti, 407 passaggi
  25. Eddie Brock – “Avvoltoi” (Warner) – 23.642,9 punti, 346 passaggi
  26. Mara Sattei – “Le cose che non sai di me” (Sony) – 22.366,3 punti, 417 passaggi
  27. Leo Gassmann – “Naturale” (EMI) – 21.006,1 punti, 342 passaggi
  28. chiello – “Ti penso sempre” (Island) – 20.944,3 punti, 362 passaggi
  29. Patty Pravo – “Opera” (NAR International, Warner) – 19.741,7 punti, 298 passaggi
  30. Michele Bravi – “Prima o poi” (Believe) – 17.895,9 punti, 391 passaggi

NUOVE PROPOSTE: NICOLÒ FILIPPUCCI IL PIÙ TRASMESSO

Tra le Nuove Proposte, Nicolò Filippucci con Laguna (Warner) si conferma il più trasmesso dalle radio, con 16.810,8 punti e 294 passaggi. Seguono Angelica Bove con Mattone (Warner) e il trio Blind, El Ma e Soniko con Nei miei DM (Sony, Beat Sound). Chiude la classifica Mazzariello con MANIFESTAZIONE D’AMORE (Sony).

