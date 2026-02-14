J-AX a Sanremo 2026 con “Italia Starter Pack”: testo e significato

J-AX è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Italia Starter Pack.

Di cosa parla Italia Starter Pack – il significato della canzone

Nel brano Italia Starter Pack, J-AX costruisce una lista di “istruzioni per l’uso” del Paese: furbizie quotidiane, compromessi, piccole illegalità normalizzate, cinismo e rassegnazione (“mollare tutto a metà”). Il ritornello da “brutta canzone” è volutamente pop e ripetitivo: serve a rendere memorabile un discorso che, sotto l’ironia, parla di sopravvivenza e adattamento. Tra canti da stadio, password condivise e proteste “solo per la pizza con l’ananas”, il pezzo mette a fuoco un’identità collettiva fatta di contraddizioni: critica e affetto convivono, come in un autoritratto senza filtri.

Testo di “Italia Starter Pack” – J-AX

Autori ed editori di “Italia Starter Pack”

Autori: J-AX, Andrea Bonomo, Lorenzo Buso

Compositori: J-AX, Andrea Bonomo, Lorenzo Buso

Editori: THAMSANQA SRL / BUSO LORENZO / WILLY L’ORBO / CURCI EDIZIONI S R L / STAR SRL ED MUS / ALMA

Produzione:

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Al momento non sono state comunicate informazioni ufficiali su un album in uscita legato al Festival.

IL TOUR

Al momento non sono state comunicate date di tour collegate a questa partecipazione.

Quante volte J-AX ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la seconda partecipazione al Festival per J-AX, dopo l’esperienza con Articolo 31.

2023 – Un bel viaggio – 16° – BIG ( Articolo 31 )

– 16° – BIG ( ) 2026 – Italia Starter Pack – BIG

Il duetto di J-AX nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, J-AX si esibirà con la Ligera County Fam (composta da Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci) sulle note di E la vita, la vita di Cochi e Renato.

La canzone originale è un inno leggero e disincantato: la vita come cosa che passa, che si osserva con ironia e un pizzico di malinconia. Un classico che funziona proprio perché riesce a sembrare semplice mentre racconta molto.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 6/10

Media voto della stampa: 6,31

Quando canta J-AX a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro l’artista si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

