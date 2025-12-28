Il grande disegno di Ultimo per il 2026: tra simboli zodiacali e l’infinito

Ultimo: qual è il senso degli indizi disseminati negli scorsi mesi e che porteranno al nuovo disco di inediti previsto per il 2026?

Dopo un 2025 dominato dalle registrazioni dal vivo, con la pubblicazione di Ultimo Live Stadio 2024 e Ultimo Live Stadi 2025, entrambi debuttanti al primo posto, il cantautore romano sembra aver iniziato a tessere la tela per il suo ritorno di inediti.

Se il 2026 è già segnato dal colossale evento Ultimo – La Favola per sempre a Tor Vergata — 250.000 biglietti polverizzati in sole 24 ore — i segnali lasciati da Ultimo negli ultimi mesi puntano verso un progetto discografico imminente, anche se c’è chi sogna una collaborazione che riscriverebbe la storia del pop-rock italiano.

Il viaggio in America: Montauk e i “40 secondi” di ispirazione

Negli scorsi mesi, Ultimo è volato negli Stati Uniti insieme al suo staff. Una tappa significativa è stata Montauk, località che lo aveva già colpito profondamente in passato, anche se il cantautore ammise di non capire perché si sentisse così legato a quel posto. Proprio da lì è arrivata una frase che ha acceso le speranze dei fan: il cantautore si è ritratto in spiaggia dichiarandosi alla ricerca di quei “40 secondi di ispirazione artistica“. Una frase che potrebbe essere legata alla sua nuova era.

Queste le sue parole:

“Sono una persona estremamente terrena.

Un ragazzo silenzioso che si fa un milione di domande, schivo e anche scorbutico a dirla tutta.

Mia mamma me lo dice da sempre che sono un orso!

Non so come mi siano uscite le canzoni che ho scritto o quelle che scriverò…

È qui che spesso nasce per me il disagio negli artisti.

Credo che l’ispirazione arrivi dall’alto, da altre frequenze e soprattutto a sprazzi veloci.

Ed è inutile cercare di essere come quei 40 secondi avuti mentre scrivevi la tua più bella canzone, perché tanto svegliandoti senti che hai solo bisogno di scendere a comprare le sigarette e un buon caffè.

Questo conflitto tra “l’altrove” e il terreno è un po’ strano da gestire, ma forse è inutile paragonarsi alle proprie canzoni perché tanto si perde sempre!

Loro vengono dal paradiso.

Da qualcosa di magico che non ha niente a che vedere con le solite rotture quotidiane che tutti abbiamo.

Quel puntino sono io a Montauk di fronte all’oceano Atlantico… aspettando quei “40 secondi”.

Il viaggio è poi proseguito a Los Angeles, città dove Ultimo si reca spesso per registrare (come accaduto per la title track dell’album Altrove) e dove ha incontrato Vasco Rossi. La stima tra i due è nota, ma i recenti incroci californiani sembrano suggerire qualcosa di più di una semplice cortesia tra colleghi.

Il codice dell’Acquario: gli indizi criptici

C’è un elemento, anzi due, che sembrano essere ricorrenti per Ultimo da qualche tempo a questa parte: il simbolo dell’infinito, sicuramente legato al live evento di Tor Vergata, e quello del segno zodiacale dell’Acquario, ovvero tre righe parallele a zig zag che rappresentano l’acqua.

La ricostruzione di questi indizi parte dai supporti fisici dell’ultimo album live. All’interno della confezione è presente una flash card olografica che mostra il simbolo dell’infinito. Tuttavia, ruotando la carta, il disegno si trasforma per l’appunto in tre righe a zig zag, il simbolo astrologico dell’Acquario.

E non si tratta di un riferimento isolato: il simbolo è infatti ricomparso in un post Instagram (quello di ringraziamento per il primo posto in classifica dell’ultimo album live), post accompagnato nella caption proprio dalle icone dell’infinito e dell’Acquario, e sul profilo dell’etichetta discografica del cantautore, la Ultimo Records, che per gli auguri di Natale ha pubblicato un’immagine la cui trama grafica ripropone il medesimo ricamo a onda.

A questo si aggiunge un’altra suggestione. Tempo fa Vasco Rossi postò nelle sue storie una foto in compagnia del giovane collega sottolineando l’affinità con Ultimo e ricordando come entrambi appartengano al segno dell’Acquario.

Ultimo: il nuovo album a febbraio 2026?

Il segno dell’Acquario governa il periodo che va dal 21 gennaio al 19 febbraio. Unendo questo dato alla ricorrenza del simbolo nei messaggi di Ultimo, l’ipotesi più accreditata è che un nuovo disco di inediti possa vedere la luce proprio all’inizio di febbraio 2026, qualche settimana prima dell’inizio del Festival di Sanremo.

Il tutto con un timing perfetto per lanciare la corsa verso il mega-evento di Tor Vergata, magari con un’apparizione da ospite al Festival che vinse nel 2018 tra le Nuove Proposte.

L’ipotesi storica: il featuring con Vasco Rossi

Resta aperta la suggestione più grande, quella che farebbe impazzire fan e addetti ai lavori. I viaggi a Los Angeles, base operativa dove il Blasco incide da anni, e l’apparizione del rocker che sottolinea la questione “Acquario” sono solo coincidenze o nascondono qualcosa di più?

Solitamente gli indizi di Ultimo sono legati a svolte personali o discografiche ma per qualcuno — per ora si parla di fanta-ipotesi, sia chiaro — Vasco Rossi potrebbe essere coinvolto nel nuovo progetto. Potrebbe darsi che Vasco abbia deciso di essere presente a Tor Vergata, così come che abbiano collaborato alla scrittura di un brano del nuovo disco del collega.

Certo, il sogno di tutti sarebbe un duetto tra i due, il Re e il Principe degli stadi, e sarebbe epocale per la musica italiana visto che in quasi 50 anni di carriera Vasco Rossi non ha mai inciso un duetto con un altro artista. Che sia proprio l’erede designato degli stadi a rompere questo tabù storico?