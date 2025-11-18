Ultimo annuncia “ULTIMO LIVE STADI 2025”: il suo secondo album live dopo il primo posto in classifica del precedente

Arriva un nuovo capitolo della “favola” di Ultimo, e ancora una volta il centro della storia è il palco con il secondo disco live dell’artista: ULTIMO LIVE STADI 2025.

Fuori dal 5 dicembre e già disponibile in pre–order, questo secondo live album consecutivo del cantautore romano è un progetto che ha l’obiettivo di restituire, traccia dopo traccia, l’energia delle nove date sold out del tour ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA… Il disco uscirà per Ultimo Records con distribuzione Believe.

Il live come identità: perché Ultimo continua a scommettere sui dischi dal vivo

Negli ultimi anni Ultimo ha riportato il concetto di “live album” al centro della discografia italiana. Il suo precedente disco, Ultimo Live Stadi 2024, era riuscito in un’impresa rara: riportare un album dal vivo in vetta alla classifica FIMI dopo sei anni. Un risultato che racconta una cosa molto semplice: quando Ultimo sale sul palco, la sua fanbase risponde in massa, trasformando ogni concerto in un rito collettivo.

ULTIMO LIVE STADI 2025 raccoglie la scaletta completa dell’ultimo tour, per un totale di 30 brani che attraversano tutto il suo percorso: dai primi passi ai classici generazionali, dai momenti più intimi piano e voce ai cori da stadio che ormai fanno parte della sua grammatica live.

Il progetto è già disponibile in preorder nei formati box doppio CD e box triplo vinile, anche in edizione autografata.

Verso il 2026: una favola che cresce ancora

L’uscita di questo live anticipa la grande attesa per ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE, il gigantesco evento previsto il 4 luglio 2026 a Roma, nell’area di Tor Vergata. Sarà il concerto più grande della sua carriera: 250.000 biglietti venduti in sole tre ore, un sold out che racconta più di mille parole il rapporto tra Ultimo e il suo pubblico.

La tracklist di Ultimo live stadi 2025

Il nuovo live album raccoglie integralmente lo show degli stadi 2025:

INTRO + DOVE IL MARE FINISCE COLPA DELLE FAVOLE QUEI RAGAZZI QUANDO SAREMO VECCHI BUONGIORNO VITA L’UNICA FORZA CHE HO AMATI SEMPRE IPOCONDRIA SUL FINALE RONDINI AL GUINZAGLIO GIUSY MEDLEY: TUTTO DIVENTA NORMALE / QUELLA CASA CHE AVEVAMO IN MENTE / PAURA MAI L’ELEGANZA DELLE STELLE + OCCHI LUCIDI I TUOI PARTICOLARI PETER PAN IL BAMBINO CHE CONTAVA LE STELLE TI VA DI STARE BENE PICCOLA STELLA LA STELLA PIÙ FRAGILE DELL’UNIVERSO QUEL FILO CHE CI UNISCE BELLA DAVVERO TI DEDICO IL SILENZIO PIANETI – Piano e voce ALBA – Piano e voce LA PARTE MIGLIORE DI ME – Piano e voce IL BALLO DELLE INCERTEZZE VIENI NEL MIO CUORE ALTROVE 22 SETTEMBRE SOGNI APPESI