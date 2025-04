Ultimo lancia “Ultimo Live Stadi 2024”: l’album che racconta la favola dei suoi concerti

Ultimo Live Stadi 2024 svelata data di uscita, copertina e tracklist del progetto.

Dopo mesi di attesa finalmente Ultimo annuncia l’uscita del suo nuovo progetto discografico, un disco dal vivo come promesso dal cantautore: Ultimo Live Stadi 2024.

A soli 29 anni, Ultimo vanta numeri impressionanti: 42 stadi, oltre 1.750.000 biglietti venduti, 84 dischi di platino, 17 dischi d’oro e più di 7 milioni di copie vendute. La sua discografia è rimasta nella Top 100 album di FIMI/GfK per 16 settimane consecutive nel 2024, rendendolo l’artista più presente dell’anno.

Ultimo Live Stadi 2024: il nuovo album live

Il live album che racchiude la setlist completa del tour Ultimo Stadi 2024 – La Favola Continua…. Il disco sarà disponibile a partire dal 23 maggio per Ultimo Records, distribuito da Believe.

Ultimo Live Stadi 2024 è un progetto che celebra il legame tra Ultimo e il suo pubblico, consolidato negli anni attraverso la dimensione live. Il disco sarà disponibile in versione digitale e in diversi formati fisici: box doppio CD, box quadruplo vinile e, per i fan più appassionati, anche in edizione autografata esclusiva su Amazon.

L’annuncio arriva pochi giorni dopo la pubblicazione del singolo Bella Davvero, che apre la tracklist di questo nuovo lavoro, seguito da tutti i brani portati in tour, fino alla chiusura con La Parte Migliore di Me, dedicata al figlio nato a fine 2024.

