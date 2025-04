Ultimo lancia il video di “Bella davvero” e noi ci vediamo la location segreta del Raduno degli Ultimi

Ultimo ha lanciato il suo nuovo singolo, Bella davvero, accompagnato da un video firmato da Younuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia) che, almeno secondo noi, nasconde la risposta definitiva alla domanda: “Dove si svolgerà il Raduno degli Ultimi?”, il grande evento live previsto a Roma per il 2026.

Una risposta che noi di All Music Italia vogliamo condividere con voi. Ma prima facciamo un passo indietro.

Come dicevamo venerdì 18 aprile 2025 Ultimo è finalmente tornato con nuova musica. Bella davvero è infatti il primo singolo del 2025 pubblicato dal cantautore e precede l’inizio del suo quarto tour negli stadi, già completamente sold out a 7 mesi dalla partenza. A fare da ponte tra il singolo e i live sarà un disco live in uscita nei prossimi mesi.

Ma il vero appuntamento clou sarà nel 2026. Un anno importante per il cantautore che, a nove anni dalla pubblicazione dell’album di debutto Pianeti, celebrerà il percorso fatto con un grande evento. Un concerto unico in una location mai utilizzata prima per un live e che, come vi dicevamo, noi di All Music Italia, potremmo aver già individuato.

