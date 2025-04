Ultimo annuncia l’uscita del suo nuovo singolo, “Bella davvero”

Ultimo Bella davvero testo e significato del nuovo singolo del cantautore.

Da settimane il cantautore appare e scompare dai social, pubblica indizi, cancella post, lascia frasi criptiche. Un’attesa che ha messo in fibrillazione il suo pubblico e che ora interrompe svelando un primo tassello delle novità in arrivo… il nuovo singolo.

ultimo – “Bella davvero”: significato del brano

Attraverso i suoi social il cantautore ha svelato titolo e data di uscita del suo nuovo singolo, Bella davvero. Queste le sue parole:

“BELLA DAVVERO è il titolo della mia nuova canzone che uscirà questo venerdì 18 aprile.

“Siamo stelle per sempre vicine in un pezzo di cielo

Eri bella eri bella eri bella eri BELLA DAVVERO”

Il brano, che segna l’inizio di una nuova fase della carriera dell’artista romano, sarà il primo pubblicato con la produzione firmata JULI. Ma soprattutto, a colpire sarà il testo: dietro le parole di Bella davvero si nasconde una profonda dedica d’amore, una dichiarazione che arriva in un momento molto particolare per la vita personale di Ultimo.

Negli scorsi mesi, infatti, il cantautore è diventato papà del piccolo Enea, nato dalla relazione con la compagna Jacqueline. Un evento che ha inevitabilmente lasciato un segno anche nella sua musica.

Il videoclip, come da noi anticipato qui, è stato già girato la scorsa settimana. Come svelato da Ultimo sarà possibile ascoltarlo, in radio e sulle piattaforme digitali, da venerdì 18 aprile.

Un disco live in arrivo e il quarto tour negli stadi sold out

Ma le novità non finiscono qui. Dopo il singolo, sarà la volta di un disco live, che verrà pubblicato in tre formati: CD, vinile e un terzo ancora non svelato. Al momento non è stata ancora comunicata la data di uscita, ma tutto lascia intendere che sarà annunciata a breve visto che nelle intenzioni dell’artista c’è quella di pubblicarlo prima dell’inizio del nuovo tour.

Ultimo infatti è ormai pronto a salire nuovamente sui palchi degli stadi italiani con il suo quarto tour consecutivo in queste ambite location. Anche questa volta, tutti i biglietti sono andati sold out… con ben sette mesi di anticipo!

Queste le date:

29 giugno – Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil SOLD OUT

2 luglio – Ancona, Stadio del Conero SOLD OUT

5 luglio – Milano, Stadio San Siro SOLD OUT

7 luglio – Milano, Stadio San Siro SOLD OUT

10 luglio – Roma, Stadio Olimpico SOLD OUT

11 luglio – Roma, Stadio Olimpico SOLD OUT

13 luglio – Stadio Olimpico – Roma SOLD OUT

18 luglio – Messina, Stadio San Filippo SOLD OUT

23 luglio – Bari, Stadio San Nicola SOLD OUT

Il raduno degli Ultimi e un nuovo album nel 2026?

Tra i progetti più attesi c’è infine un evento speciale già annunciato: Il raduno degli Ultimi, un concerto-evento a Roma in un’enorme location inedita. Un appuntamento che potrebbe coincidere con l’arrivo del nuovo album di inediti del cantautore, previsto per il 2026.

Insomma, tra tour, nuovi brani, progetti discografici e una rinnovata ispirazione personale, il percorso di Ultimo continua ad arricchirsi di tappe importanti. E il primo capitolo di questo nuovo viaggio si chiama Bella davvero.

BELlA DAVVERO TESTO

Siamo stelle per sempre vicine in un pezzo di cielo

Eri bella eri bella eri bella eri BELLA DAVVERO

Testo completo in arrivo il 18 aprile