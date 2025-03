In arrivo il nuovo brano di Ultimo: il cantautore sul set del video in queste ore

In attesa del grande ritorno live negli stadi, tutto si muove intorno a Ultimo e alle sorprese che il cantautore dei record ha in serbo per il suo pubblico. Tra queste, il nuovo singolo di cui proprio in queste ore sono in corso le riprese del videoclip ufficiale.

Come ormai noto, tra tre mesi, il 29 giugno, partirà il tour stadi 2025, il quarto consecutivo in queste grandi location in quattro anni (a cui si aggiunge la prima data all’Olimpico nel 2019). Un traguardo che ha pochi eguali, soprattutto considerando che le date di questi tour sono praticamente state tutte sold out.

Questo il calendario:

ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…: le date

29 giugno – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil

@ Stadio Teghil 2 luglio – Ancona @ Stadio del Conero

@ Stadio del Conero 5 luglio – Milano @ Stadio San Siro

@ Stadio San Siro 7 luglio – Milano @ Stadio San Siro

@ Stadio San Siro 10 luglio – Roma @ Stadio Olimpico

@ Stadio Olimpico 11 luglio – Roma @ Stadio Olimpico

@ Stadio Olimpico 13 luglio – Roma @ Stadio Olimpico

@ Stadio Olimpico 18 luglio – Messina @ Stadio San Filippo

@ Stadio San Filippo 23 luglio – Bari @ Stadio San Nicola

Il tour, di cui il cantautore sta scegliendo la scaletta in queste settimane, è molto importante non solo per la portata, ma anche perché potrebbe rappresentare l’ultima occasione di vedere Ultimo dal vivo prima di una probabile pausa, almeno fino al 2026.

È proprio per quell’anno, infatti, che è stato annunciato Il raduno degli Ultimi, un evento unico che si svolgerà in una location segreta – nei pressi di Roma – mai utilizzata prima per un concerto.

IL NUOVO SINGOLO DI ULTIMO: RIPRESE DEL VIDEOCLIP IN CORSO

Nell’attesa, i fan aspettano con trepidazione due annunci imminenti: l’arrivo del primo disco live ufficiale del cantautore, e soprattutto l’uscita del nuovo singolo.

Il brano, che secondo le indiscrezioni lanciate dal nostro sito dovrebbe essere prodotto da Juli, sarà accompagnato da un videoclip attualmente in lavorazione. Alcune scene sono state girate in queste ore in un ristorante vicino Roma e, da quel che sappiamo, le riprese andranno avanti in notturna oggi, lunedì 31 marzo.

A firmare la regia saranno i YouNuts!, duo formato da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, registi romani classe 1986. I due hanno diretto centinaia di videoclip tra cui quelli per Damiano David, Jovanotti, Tommaso Paradiso, Elisa, Lazza, The Kolors e lo stesso Ultimo, con cui collaborano ormai da anni.

Coinvolta anche la Maestro Production al lavoro nei giorni scorsi anche sul video romano di Achille Lauro.

La macchina Ultimo è quindi già in moto per un altro anno di musica, sold out e nuove emozioni. E i fan sono pronti a seguirlo, passo dopo passo.