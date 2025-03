Ultimo fa il grande annuncio: nel 2026 il raduno degli Ultimi

Ultimo annuncia il Raduno degli Ultimi un grande evento per il 2026: “Per la storia… la nostra”.

Il cantautore ha sorpreso i suoi fan con un annuncio che promette di scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera: nel 2026 ci sarà il Raduno degli Ultimi.

Il misterioso annuncio di Ultimo

Il cantautore romano ha pubblicato un video sui suoi canali social in cui mostra una grande cartina geografica, con un enorme cerchio tracciato sulla città di Roma. In sottofondo, il brano Sogni Appesi, tratto dal suo album d’esordio Pianeti, mentre nella descrizione del post si legge:

“Per la storia… LA NOSTRA.

Il raduno degli Ultimi.

2026.”

Le parole di Ultimo sulla sua città

L’idea di un evento speciale per Roma era già nell’aria dallo scorso dicembre quando, dopo che il terzo concerto allo stadio Olimpico di Roma del tour 2025, è andato sold out. Ultimo aveva rivelato di aver ricevuto la proposta di una quarta data allo Stadio Olimpico ma di aver scelto di rifiutarla per un progetto ancora più ambizioso:

“A Roma in questi anni ho visto oltre 650.000 persone.

Ho parlato a tutti voi e voi avete parlato a me.

Mi hanno proposto una quarta data all’Olimpico quest’anno, ma ho detto di no, perché ho in mente per la mia città qualcosa oltre l’immaginabile, forse folle, di cui devo ancora parlare bene con le persone che ho vicino.

Forse irrealizzabile, e proprio per questo… la cosa giusta in cui credere.

Non smettete mai di credere alle favole.”

Ultimo tra il tour 2025, nuovi progetti e l’evento 2026

L’annuncio del Raduno degli Ultimi arriva in un momento particolarmente intenso per il cantautore. A pochi mesi dall’inizio del suo tour 2025 negli stadi, con già diversi sold out registrati, e con un disco live in uscita e nuove collaborazioni (vedi qui), Ultimo continua a stupire il suo pubblico con nuovi progetti.

I dettagli sul Raduno degli Ultimi sono ancora avvolti nel mistero, ma l’evento si preannuncia come un’occasione unica per i fan, unendo musica e una connessione speciale con il suo pubblico.