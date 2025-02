Ultimo e JVLI: tutti gli indizi sulla possibile collaborazione in arrivo

Ultimo e JVLI: collaborazione in arrivo? Gli indizi sui social parlano chiaro, il cantautore è al lavoro su nuova musica.

Il 2025 potrebbe essere l’anno di una nuova e importante collaborazione. Quella tra Ultimo e JVLI, produttori più acclamati del momento, noto per aver curato il sound di Olly, artista rivelazione della scena italiana, che di recente ha iniziato ad essere seguito a livello manageriale da Marcella Montella, ex Capitol/Universa.

Ultimo: un anno di pausa dalla discografia, ma nuovi progetti in arrivo

Ultimo manca dal mondo discografico dal maggio 2024, mese in cui ha pubblicato il suo ultimo album Altrove. A novembre, ha poi lanciato La parte migliore di me, una canzone speciale dedicata al figlio Enea, nato il 30 novembre.

Il 2025 segnerà però il suo ritorno con nuova musica, oltre al tour negli stadi. Ultimo Stadi 2025 è il suo quarto tour consecutivo negli stadi e ha registrato il tutto esaurito con sette mesi di anticipo. Nel frattempo, il cantautore pubblicherà un disco live con la setlist completa del tour 2024 che verrà stampato in tre differenti versioni.

Ma non è tutto: Ultimo starebbe preparando una sorpresa live a Roma in uno spazio mai utilizzato prima. Si vocifera possa trattarsi di un spazio nuovo molto grande, in stile Campovolo, alla periferia di Roma. Questo progetto è ovviamente seguito con un elemento fondamentale nella vita professionale del cantautore: Clemente Zard di Vivo Concerti.

Gli indizi sulla collaborazione con JVLI

Negli ultimi giorni, sui social del producer JVLI, vincitore del Festival di Sanremo 2025 con Balorda Nostalgia di Olly, e dello staff di Ultimo, sono spuntate alcune foto risalenti a due giorni fa, in cui si vedono a cena insieme Ultimo, il suo stretto collaboratore Federico Ragogna, JVLI e Olly.

Ultimo e JVLI si sono recentemente scambiati reciproci complimenti pubblici sui social. A questo si aggiunge un dettaglio che i più attenti non hanno ignorato: Ultimo ha pubblicato una foto dei suoi piedi accanto a una chitarra con la dicitura “ispirato”. E la location della foto sembrerebbe proprio lo studio di JVLI.

Tra le ipotesi più suggestive, c’è anche quella di una collaborazione tra Ultimo e Olly. I due artisti separati da una generazione ma che condividono un pubblico trasversale e un forte legame con la scrittura e la melodia.

Se tutto questo fosse vero, il 2025 potrebbe regalare una delle collaborazioni più attese della musica italiana. Resta solo da attendere per scoprire se Ultimo e JVLI uniranno le forze su un nuovo brano… e se in qualche modo Olly sarà della partita!