Ultimo annuncia a sorpresa l’uscita de “La Parte Migliore Di Me”: una dedica a cuore aperto al figlio in arrivo

Ultimo, La Parte Migliore Di Me: significato del testo del nuovo singolo

Dopo aver ricevuto il premio come Miglior Autore Under 35 ai SIAE Music Awards 2024, Ultimo annuncia a sorpresa l’uscita di La Parte Migliore Di Me, un brano inedito pubblicato sotto etichetta indipendente Ultimo Records e distribuito da Believe, che vedrà la luce a mezzanotte.

Il cantautore romano consegna così, ancora una volta, il proprio cuore in mano al pubblico e aggiunge un nuovo e importante tassello al suo percorso artistico, che vanta già 81 dischi di platino, 17 dischi d’oro, un totale di oltre 7 milioni di copie vendute, oltre 2 miliardi di streaming su Spotify e una permanenza dell’intera discografia di ben 16 settimane nella classifica dei 100 album più venduti in Italia nel 2024.

Ultimo, “La Parte Migliore Di Me”: significato del brano

Caratterizzato dalla presenza di una melodia che intreccia il suono del pianoforte con l’intensità degli archi, La Parte Migliore Di Me è una dedica a cuore aperto, intima, profonda e più che mai sentita, a una nuova vita che sta per iniziare.

Di fatto, Ultimo sta per diventare papà ed ecco che, per ingannare l’attesa, gioca a immaginare – ancor prima di poterlo abbracciare – i tratti del suo piccolo, interrogandosi anche su chi diventerà.

“La Parte Migliore Di Me”: testo del brano

ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…

29 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil – SOLD OUT

2 luglio 2025 – Ancona @ Stadio del Conero

5 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

7 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro

10 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico – SOLD OUT

11 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico – SOLD OUT

13 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico

18 luglio 2025 – Messina @ Stadio San Filippo

23 luglio 2025 – Bari @ Stadio San Nicola

