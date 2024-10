Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua… con il decimo Stadio Olimpico in carriera

Traguardo storico per Ultimo che, a soli 28 anni, annuncia il suo decimo live allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione del tour Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua…, che vanta già – a ben otto mesi mesi di distanza dallo start – tre date sold-out.

“È il mio DECIMO (!!) Stadio Olimpico e solo dirlo mi fa sentire una grande responsabilità e immensa gratitudine nei confronti della mia città. È il terzo anno consecutivo in cui suono 3 volte d’estate in questo posto magico. Andiamo avanti… insieme. Sarà un altro immenso viaggio. Non vedo l’ora di rivedervi… alle prove, sotto gli alberghi, sotto il palco, per strada… ovunque, purché sia altrove!!!!! Questa è casa mia“.

Come anticipato dallo stesso cantautore romano sui social, si tratta della terza tripletta estiva consecutiva nello stadio della sua città: 9 date che, aggiunte al suo primo Stadio Olimpico (4 luglio 2019), gli valgono un record. Ultimo è infatti il più giovane artista ad aver mai raggiunto questo traguardo: 10 live nel tempo della musica romana.

I NUMERI DI ULTIMO

Quella di Ultimo è una vera e propria favola con numeri da record.

Classe 1996, il cantautore romano vanta infatti – a soli 28 anni – 42 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, di cui 9 annunciati per il prossimo anno (3 già sold-out) e oltre 1.750.000 biglietti venduti in carriera, senza contare i 6 album di inediti che dal 2017 ad oggi gli sono valsi 80 dischi di platino, 18 dischi d’oro e un totale di oltre 5 milioni di copie vendute, con oltre 2 miliardi di streaming su Spotify.

ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…: le date del tour

29 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil

@ Stadio Teghil 2 luglio 2025 – Ancona @ Stadio del Conero

@ Stadio del Conero 5 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro ( SOLD OUT )

@ Stadio San Siro ( ) 7 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro

@ Stadio San Siro 10 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico ( SOLD OUT )

@ Stadio Olimpico ( ) 11 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico ( SOLD OUT )

@ Stadio Olimpico ( ) 13 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico ( NUOVA DATA )

@ Stadio Olimpico ( ) 18 luglio 2025 – Messina @ Stadio San Filippo

@ Stadio San Filippo 23 luglio 2025 – Bari @ Stadio San Nicola

I biglietti per il decimo Stadio Olimpico di Ultimo saranno disponibili online a partire dalle ore 14 di oggi, mercoledì 16 ottobre 2024, su www.vivoconcerti.com, mentre per acquistarli nei punti vendita autorizzati bisognerà attendere le ore 14 di lunedì 21 ottobre 2024.

