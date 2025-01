Con gli ultimi sold-out arrivati per le tappe di Ancona, Messina e Bari a sette mesi di distanza dal via, Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua… registra il tutto esaurito con un anticipo che è un vero e proprio record per la carriera del cantautore romano.

In partenza il 29 giugno da Lignano Sabbiadoro, il tour farà poi tappa ad Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari, dove calerà il sipario il 23 luglio 2025.

Un anno, il 2025, che rappresenterà per Ultimo la quarta estate consecutiva da protagonista indiscusso dei live negli stadi.

Ma non è tutto! Quest’anno uscirà infatti anche il primo disco live del cantautore, all’interno del quale troveremo tutta la setlist dell’ultimo tour negli stadi.

“Con 7 mesi di anticipo, l’intero tour Stadi 2025 fa il tutto esaurito! Non era mai successo nella mia carriera.

Voglio ricambiare dicendovi che sto lavorando al mio primo disco live completo del tour scorso, con tutta la scaletta del 2024! Voglio farlo uscire quest’anno, prima di questo nuovo tour. Giusto per farci salire un po’ di più la febbre per i concerti. Mi mancate tutti!

Sto finalmente per tornare a casa, in Italia. Non vedo l’ora di rincontrarvi a Roma, per strada, al bar, al parchetto, dovunque e dirvi a mio modo, anche nel mio essere a volte schivo, sempre e solo una cosa: grazie per esserci”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan)

ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…: le date