Ultimo al lavoro sulla scaletta del tour in attesa del disco live e di un nuovo singolo: i piani per il 2025

Ultimo è al lavoro sulla scaletta del tour stadi 2025, ma non solo.

Ultimo è fermo da diversi mesi, mesi in cui si è goduto, tra Roma e l’America, la nascita del suo primogenito, Enea. Da qualche settimana, però, il cantautore dei record è tornato al lavoro e, come vi abbiamo anticipato in questo articolo, sembrerebbe impegnato in studio con Juli, ex Jvli, produttore che il grande pubblico ha imparato a conoscere grazie alle collaborazioni con Olly.

Al momento il cantautore ha diverse novità in arrivo. Innanzitutto, un disco dal vivo che raccoglie la scaletta live del tour 2024, come da lui stesso annunciato qualche mese fa:

“Sto lavorando al mio primo disco live completo del tour scorso, con tutta la scaletta del 2024! Voglio farlo uscire quest’anno, prima di questo nuovo tour. Giusto per farci salire un po’ di più la febbre per i concerti.“

Il secondo progetto in cantiere è il grande live a Roma in una location mai utilizzata prima, ovvero il Raduno degli Ultimi (le nostre supposizioni qui), ovvero un grande evento live nel 2026 prima di fermarsi per qualche tempo dall’attività live dopo il record di stadi conquistati negli ultimi anni.

Un tour tutto esaurito con mesi di anticipo

Quel che è certo è che Ultimo è pronto per il tour stadi 2025 che ha registrato il tutto esaurito con sette mesi di anticipo. Un traguardo mai raggiunto prima nella sua carriera:

“Con 7 mesi di anticipo, l’intero tour Stadi 2025 fa il tutto esaurito! Non era mai successo nella mia carriera.“

Unendo i tasselli, il calendario di Ultimo potrebbe seguire questa scaletta:

Tra aprile e maggio la possibile uscita del nuovo singolo a cui sta lavorando. A Maggio l’uscita del disco live e quindi, dal 29 giugno al 23 luglio il tour negli stadi già tutto sold out. Nel 2026 il nuovo album e l’evento live Il Raduno degli ultimi.

Ultimo tour stadi 2025, la scaletta

Il nuovo singolo di cui parlavano più su, quasi sicuramente prodotto da Juli (che ha commentato l’annuncio del nuovo singolo con l’emoji di tre mani al lavoro), è stato annunciato dallo stesso Ultimo sui social. Nello stesso post l’artista ha spiegato di essere al lavoro sulle canzoni che formeranno la scaletta del live 2025, scaletta dove di sicuro non mancheranno i brani più amati dal pubblico del cantautore.

“100 giorni al tour. Siamo già in studio da un po’ a preparare la scaletta. Ho scritto una nuova canzone e mi fomenta parecchio. Tra poco scaldiamo i motori.“

In attesa di scoprire i dettagli sulla scaletta ufficiale del tour 2025 c’e solo una certezza: l’attesa per i concerti del principe degli stadi è alle stelle.