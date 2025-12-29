29 Dicembre 2025
di
All Music Italia
Classifiche di vendita
Condividi su:
29 Dicembre 2025

Classifica FIMI settimana 52: Michael Bublé e Wham! conquistano il Natale… e Tony Pitony entra nelle chart di vendita!

L'effetto Natale stravolge le classifiche: Michael Bublé torna primo tra gli album e i Wham! battono Mariah Carey tra i singoli.

Classifiche di vendita di All Music Italia
Classifica FIMI settimana 52 2025 Michael Bublé Wham! Pink Floyd
Condividi su:

Dopo la classifica Radio, come ogni venerdì, ecco la Classifica FIMI/NiQ, album e singoli più venduti della settimana 52 . L’ultima del 2025.

L’effetto Natale è il protagonista assoluto della cinquantunesima settimana dell’anno. Michael Bublè scalza tutti e si riprende la vetta della classifica album, seguito da importanti risalite di Mariah Carey ma anche di Gigi D’Alessio. Nonostante la spinta dei classici stagionali, Olly dimostra una forza invidiabile mantenendo la seconda posizione con il suo ultimo progetto.

Classifica FIMI album: settimana 52/2025

Il debutto più alto è quello di Jovanotti, che entra direttamente al decimo posto con le sue sessioni registrate a Brooklyn ma la vera sorpresa è Tony Pitony che, dopo essere diventato virale, entra con il suo album omonimo alla #58.

  1. CHRISTMAS – MICHAEL BUBLÈ – WARNER MUSIC (+9)
  2. TUTTA VITA (SEMPRE) – OLLY – EPIC (+2)
  3. WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION) – PINK FLOYD – LEGACY RECORDINGS (-2)
  4. ELSEWHERE – GEMITAIZ – TANTA ROBA (-2)
  5. GLORIA – PAKY – GLORY / ATLANTIC (-2)
  6. ULTIMO LIVE STADI 2025 – ULTIMO – ULTIMO RECORDS (-1)
  7. ORBIT ORBIT – CAPAREZZA – BMG (+5)
  8. TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO – KID YUGI – EMI (+1)
  9. CREMONINI LIVE 25 – CESARE CREMONINI – EMI / UNIVERSAL MUSIC (+5)
  10. NIUIORCHERUBINI (BROOKLYN STUDIO, JOVA SESSION 25) – JOVANOTTI – ISLAND (NEW)
  11. MERRY CHRISTMAS – MARIAH CAREY – COLUMBIA / LEGACY (+31)
  12. FUNNY GAMES – NOYZ NARCOS – THAURUS / M.A.S.T. (-4)
  13. PER SOLDI E PER AMORE – ERNIA – ISLAND (-2)
  14. MUSICA TRISTE – EMIS KILLA – EPIC (-7)
  15. SANTANA MONEY GANG – SFERA EBBASTA & SHIVA – CUPIDO / MILANO OVEST (+3)
  16. MA IO SONO FUOCO – ANNALISA – WARNER MUSIC (+1)
  17. NUJE – GIGI D’ALESSIO – GGD EDIZIONI SRL (+31)
  18. DIO LO SA – ATTO II – GEOLIER – WARNER MUSIC (-2)
  19. THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) – PINK FLOYD – LEGACY RECORDINGS (+16)
  20. LOCURA – LAZZA – ISLAND (+4)

Cliccate in basso su continua per la classifica singoli.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Ultimo e Vasco Rossi indizi per una collaborazione nel 2026. 1

Il grande disegno di Ultimo per il 2026: tra simboli zodiacali e l'infinito
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Gianmaria Volpato gIANMARIA in un momento di intensa interpretazione live 3

Gianmaria: Il "Mostro" che abbiamo smesso di guardare negli occhi e, soprattutto, di ascoltare
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
I protagonisti delle classifiche radio 2025: Alfa, Achille Lauro, The Kolors, Annalisa e Doechii. Analisi EarOne All Music Italia. 5

Classifiche Radio EarOne 2025: Warner con Achille Lauro, Kolors e Annalisa regina dei primi posti. Universal domina la Top 10 ed è record per Alfa
Tutti gli album italiani in uscita 2026 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Composizione commemorativa per gli artisti e i professionisti della musica scomparsi nel 2025 7

L’anno del grande silenzio: tutti gli artisti e i protagonisti della musica, davanti e dietro le quinte, che ci hanno lasciato nel 2025
concerti-2026 8

Concerti 2026 in Italia: calendario completo con tutte le date e i cantanti [Aggiornato 27 dicembre 2025]
Capodanno Rai 2025 2026 a Catanzaro con Marco Liorni alla guida de L’anno che verrà 9

Il Capodanno 2025/2026 di Rai 1 a Catanzaro: “L’anno che verrà” punta su un cast molto sanremese
Madame e la citazione su Ornella Vanoni per il nuovo album 2026 10

Madame, in attesa del nuovo disco, si sfoga sui social e afferma: “Fosse nata 50 anni prima, Ornella Vanoni sarebbe stata la mia amante più bella”

Cerca su A.M.I.