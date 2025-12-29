Classifica FIMI settimana 52: Michael Bublé e Wham! conquistano il Natale… e Tony Pitony entra nelle chart di vendita!

Dopo la classifica Radio, come ogni venerdì, ecco la Classifica FIMI/NiQ, album e singoli più venduti della settimana 52 . L’ultima del 2025.
L’effetto Natale è il protagonista assoluto della cinquantunesima settimana dell’anno. Michael Bublè scalza tutti e si riprende la vetta della classifica album, seguito da importanti risalite di Mariah Carey ma anche di Gigi D’Alessio. Nonostante la spinta dei classici stagionali, Olly dimostra una forza invidiabile mantenendo la seconda posizione con il suo ultimo progetto.
Classifica FIMI album: settimana 52/2025
Il debutto più alto è quello di Jovanotti, che entra direttamente al decimo posto con le sue sessioni registrate a Brooklyn ma la vera sorpresa è Tony Pitony che, dopo essere diventato virale, entra con il suo album omonimo alla #58.
- CHRISTMAS – MICHAEL BUBLÈ – WARNER MUSIC (+9)
- TUTTA VITA (SEMPRE) – OLLY – EPIC (+2)
- WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION) – PINK FLOYD – LEGACY RECORDINGS (-2)
- ELSEWHERE – GEMITAIZ – TANTA ROBA (-2)
- GLORIA – PAKY – GLORY / ATLANTIC (-2)
- ULTIMO LIVE STADI 2025 – ULTIMO – ULTIMO RECORDS (-1)
- ORBIT ORBIT – CAPAREZZA – BMG (+5)
- TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO – KID YUGI – EMI (+1)
- CREMONINI LIVE 25 – CESARE CREMONINI – EMI / UNIVERSAL MUSIC (+5)
- NIUIORCHERUBINI (BROOKLYN STUDIO, JOVA SESSION 25) – JOVANOTTI – ISLAND (NEW)
- MERRY CHRISTMAS – MARIAH CAREY – COLUMBIA / LEGACY (+31)
- FUNNY GAMES – NOYZ NARCOS – THAURUS / M.A.S.T. (-4)
- PER SOLDI E PER AMORE – ERNIA – ISLAND (-2)
- MUSICA TRISTE – EMIS KILLA – EPIC (-7)
- SANTANA MONEY GANG – SFERA EBBASTA & SHIVA – CUPIDO / MILANO OVEST (+3)
- MA IO SONO FUOCO – ANNALISA – WARNER MUSIC (+1)
- NUJE – GIGI D’ALESSIO – GGD EDIZIONI SRL (+31)
- DIO LO SA – ATTO II – GEOLIER – WARNER MUSIC (-2)
- THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) – PINK FLOYD – LEGACY RECORDINGS (+16)
- LOCURA – LAZZA – ISLAND (+4)
