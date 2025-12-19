Classifica radio EarOne – settimana 51: “Esibizionista” di Annalisa alla #1. È il nono singolo a riuscirci negli ultimi 3 anni

Classifica Radio EarOne settimana 51 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.
Annalisa conquista la prima posizione della classifica EarOne con Esibizionista. Si tratta dell’ottavo brano, il sesto da solista, che la rossa cantante piazza al primo posto in radio da settembre 2022 ad oggi con un totale di 14 primi posti.
In pratica da Mon amour in poi tutti i singoli della cantante, da sola o in featuring, hanno raaggiunto la vetta. Chiudono il podio di questa settimana Taylor Swift e Tommaso Paradiso.
I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.